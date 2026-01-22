La ayuda que la Seguridad Social ofrece a algunos mayores de 23 años que viven con sus padres

El Ingreso Mínimo Vital (IMV, abreviado) es una ayuda que se aprobó por el Gobierno en el año 2020 y que va dirigido a aquellas personas y familias que tienen ingresos muy pobres.

El objetivo es intentar ayudar a que esas personas, ya vivan solas o en una unidad de convivencia, tengan los recursos básicos necesarios para vivir.

Esta ayuda de la Seguridad Social trata de garantizar un nivel de vida mínimo a aquellos que se encuentran en una situación económica vulnerable.

En el mes de diciembre de 2025, el Ingreso Mínimo Vital llegó a un total de 2.441.647 personas, procedentes de casi 800.000 hogares distintos. En 2026, además, el IMV ha crecido, pues Elma Saiz, minista de Seguridad Social, dijo que "la revalorización de las cuantías del IMV va a ser del 11,4%".

Esta ayuda puede ser adquirda por algunas personas mayores de 23 años que aún vivan con sus padres, siempre y cuando, aunque estén dentro de una unidad de convivencia, no se integren en ella. También es obligatorio que estas personas no estén casadas ni tengan pareja de hecho.

Si además eres menor de 29 años, es necesario haber tenido residencia legal y efectiva en España y haber vivido de forma independiente durante al menos los dos últimos años.

Aunque si se ha abandonado el hogar por ser víctimas de violencia de género, se tratará como una excepción.

En el caso de tener 30 o más años, es obligatorio para solicitar y adquirir el IMV que el domicilio haya sido distinto al de los progenitores, tutores o acogedores durante el último año, a no ser que el cese de la convivencia con estos se haya producido por causa del fallecimiento de los mismos.