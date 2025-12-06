Así es la ayuda de 500 euros por hijo que puedes solicitar hasta el 15 de diciembre

Si vives en Cáceres y has tenido un hijo en este 2025 estás de enhorabuena: el ayuntamiento ofrece todavía una ayuda de 500 euros por niño que puedes pedir hasta el 15 de diciembre. Esto es todo lo que debes saber al respecto.

El Ayuntamiento de Cáceres tiene todavía disponible una ayuda de 500 euros con un crédito máximo de hasta 125.000 euros. Esto quiere decir que si bien puedes reclamarla hasta el 15 de diciembre, puede que se agote antes si los fondos son consumidos de forma prematura.

Obviamente, hay varios requisitos a considerar con tal de poder pedir esta ayuda. En primer lugar, hay que dejar claro que esta prestación se encuentra destinada únicamente a familias que hayan tenido hijos (o que hayan adoptado) a lo largo del presente 2025.

El descanso o adopción debe haberse dado así entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de este año. Por otro lado, es necesario tener residencia legal en Cáceres y haber sido empadronados como mínimo 12 meses antes de reclamar la ayuda en cuestión.

En tercer lugar, es también imperativo estar al día con todos los pagos de Hacienda, Seguridad Social y Ayuntamiento. De la misma forma, tampoco se permite recibir la ayuda si ya se ha recibido otra prestación con el mismo fin.

En última instancia, es necesario no superar cierto umbral de ingresos para poder pedir la ayuda. Es por ello que en este caso se da lógicamente preferencia a familias monoparentales, con discapacidad o demás que realmente muestren una situación desfavorecida.

Si la ayuda acaba siendo concedida, esta se tramita por una persona por menor. Además, se invita a tener urgencia para participar en el proceso, pues las ayudas se consideran por orden de llegada. Es decir, cuanto más tardes, menor será la probabilidad de que la recibas.

¿Qué te parece esta ayuda familiar del Ayuntamiento de Cáceres? ¿Crees que las cantidades son adecuadas o consideras que tener un hijo supone un gasto mayor a la compensación económica que ofrece la prestación?