Aymeric Laporte se presenta con un Ferrari SF90 en su primer entrenamiento con el Athletic

Aymeric Laporte ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Athletic Club. Tras varias semanas de dudas sobre su inscripción, la FIFA dio su visto bueno para que el CTI (Certificado Internacional de Transferencia) quedase validado y el internacional español pudiera ser inscrito.

El club compartió un comunicado sobre Laporte el 11 de septiembre, informando que "la FIFA ha autorizado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI)".

Este viernes, Laporte se ha presentado en Lezama para realizar su primer entrenamiento a las órdenes de Ernesto Valverde. Además de su esperado regreso, el defensor ha llamado la atención en su llegada por su espectacular vehículo.

Hablamos de la variante Stradale del Ferrari SF90. Un superdeportivo de color negro que está valorado en medio millón de euros, aproximadamente. Este coche italiano pertenece a una edición limitada, con tan solo 800 modelos en todo el mundo.

Este Ferrari cuenta con un motor V8 turbo con tres motores eléctricos que alcanza casi 1.000 CV de potencia. Dos de los motores eléctricos se encuentran en el eje delantero, mientras que el tercero está ubicado en el trasero.

El deportivo puede acelerar desde los 0 hasta los 100 kilómetros por hora entre 2,3-2,5 segundos, superando los 340 km/h. El modelo SF90 de Ferrari cuenta con un acabado aerodinámico, tracción integral y una tecnología de última generación.

El central francés, nacionalizado español, se incorporó al Athletic Club con 15 años en 2009. Al no tener la edad mínima para jugar fuera de su país natal, jugó cedido para el Aviron Bayona de Francia.

En 2010, Laporte se incorporó en el juvenil del Athletic Club y debutó con el primer equipo en la temporada 2012-2013. El defensor se mantuvo en el club hasta enero de 2018, cuando el Manchester City abonó su cláusula de rescisión por 65 millones de euros.