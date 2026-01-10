Avisos por nieve y viento de hasta 70 km/h: el Meteocat activa la alerta en Catalunya

Los primeros días de 2026 llegaron con una borrasca Francis que ha perdido fuerza recientemente. No obstante, el Meteocat se ha visto forzado a lanzar hoy dos clases de aviso distintas a causa de la nieve y el viento que se espera hoy en Catalunya.

El día en Catalunya estará marcado por el viento y la nieve

Comenzando por la nieve, los avisos son bastante localizados. En concreto, el Meteocat ha establecido la alerta naranja para Pallars Sobirà y la Val d'Aran, y la alerta amarilla para Alta Ribagorça.

El Meteocat especifica que en las zonas de alerta, se esperan acumulaciones que superen los 10 centímetros de grosor en nieve. Asimismo, en las zonas especialmente afectadas podrían llegar a generarse capas de nieve con un grosor superior a los 30 centímetros.

Por otro lado, el viento también será protagonista sobre todo durante las primeras horas del día y hasta bien entrada la tarde. Y es que según apunta el Meteocat, una buena parte del noroeste de Catalunya así como el sur se verá amenazada por las fuertes rachas.

Con mayor detalle, el Meteocat apunta que las rachas de viento podrían llegar a situarse en torno a los 70 kilómetros por hora en los siguientes puntos: mitad sur del litoral y prelitoral, Ponent, extremo norte del Empordà y zonas elevadas del Pirineu.

Toda esta inestabilidad generada por viento y nieve provocará que los termómetros se desplomen nuevamente en Catalunya. Por lo general, el Meteocat anticipa que en el día de hoy veremos bajadas 'moderadas' de las temperaturas máximas.

Aun así, no se anticipa que sea un día especialmente dominado por la presencia de nubes. Será sobre todo en el tercio norte donde sí ganen mucha más presencia, fruto también de esas previstas nevadas.

Por lo tanto, el Meteocat nos deja en el día de hoy un día más frío que los más recientes, marcado por posibles nevadas y rachas de viento que podrían causar ciertos inconvenientes. Por ahora, el tiempo estable seguirá haciéndose esperar en Catalunya.