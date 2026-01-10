Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça vs Madrid SupercopaHorario Barça - MadridBarcelona Madrid alineacionesAlcarazBardghjiEbrima TunkaraClasificación DakarSemifinales Copa ÁfricaPeñarroyaMundial Cross 2026ViniciusCanceloMercado de Fichajes hoyBarça - Madrid femeninoIbon SuberbiolaEbrima TunkaraHorarios octavos Copa del ReyMaldiniEscudos SupercopaHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

METEOCAT

Avisos por nieve y viento de hasta 70 km/h: el Meteocat activa la alerta en Catalunya

El organismo meteorológico ha lanzados múltiples alertas para el día de hoy

10/01/2024 Una mujer sujeta un paraguas mientras camina por una calle de nieve, a 10 de enero de 2024, en Jaca, Huesca, Aragón (España). La DANA ha llegado a Aragón con lluvia, frío y nieve, poniendo en alerta a los servicios de protección civil de la comunidad. Los primeros copos de nieve ya han empezado a caer en el norte de Huesca y han dejado varias carreteras afectadas por la nieve. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hablan de que el temporal dejará espesores de hasta 15 centímetros en varias comarcas de la Provincia de Huesca. SOCIEDAD Verónica Lacasa - Europa Press

10/01/2024 Una mujer sujeta un paraguas mientras camina por una calle de nieve, a 10 de enero de 2024, en Jaca, Huesca, Aragón (España). La DANA ha llegado a Aragón con lluvia, frío y nieve, poniendo en alerta a los servicios de protección civil de la comunidad. Los primeros copos de nieve ya han empezado a caer en el norte de Huesca y han dejado varias carreteras afectadas por la nieve. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hablan de que el temporal dejará espesores de hasta 15 centímetros en varias comarcas de la Provincia de Huesca. SOCIEDAD Verónica Lacasa - Europa Press / Veronica Lacasa / Europa Press

Cristian Miguel Villa

Los primeros días de 2026 llegaron con una borrasca Francis que ha perdido fuerza recientemente. No obstante, el Meteocat se ha visto forzado a lanzar hoy dos clases de aviso distintas a causa de la nieve y el viento que se espera hoy en Catalunya.

El día en Catalunya estará marcado por el viento y la nieve

Comenzando por la nieve, los avisos son bastante localizados. En concreto, el Meteocat ha establecido la alerta naranja para Pallars Sobirà y la Val d'Aran, y la alerta amarilla para Alta Ribagorça.

El Meteocat especifica que en las zonas de alerta, se esperan acumulaciones que superen los 10 centímetros de grosor en nieve. Asimismo, en las zonas especialmente afectadas podrían llegar a generarse capas de nieve con un grosor superior a los 30 centímetros.

Por otro lado, el viento también será protagonista sobre todo durante las primeras horas del día y hasta bien entrada la tarde. Y es que según apunta el Meteocat, una buena parte del noroeste de Catalunya así como el sur se verá amenazada por las fuertes rachas.

Con mayor detalle, el Meteocat apunta que las rachas de viento podrían llegar a situarse en torno a los 70 kilómetros por hora en los siguientes puntos: mitad sur del litoral y prelitoral, Ponent, extremo norte del Empordà y zonas elevadas del Pirineu.

Toda esta inestabilidad generada por viento y nieve provocará que los termómetros se desplomen nuevamente en Catalunya. Por lo general, el Meteocat anticipa que en el día de hoy veremos bajadas 'moderadas' de las temperaturas máximas.

Aun así, no se anticipa que sea un día especialmente dominado por la presencia de nubes. Será sobre todo en el tercio norte donde sí ganen mucha más presencia, fruto también de esas previstas nevadas.

Noticias relacionadas y más

Por lo tanto, el Meteocat nos deja en el día de hoy un día más frío que los más recientes, marcado por posibles nevadas y rachas de viento que podrían causar ciertos inconvenientes. Por ahora, el tiempo estable seguirá haciéndose esperar en Catalunya.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Villa revela el nombre del mejor futbolista con el que jugó: 'Con diferencia
  2. Solo me quedan unos días': un exfutbolista de 33 años formado en el Chelsea revela su estado crítico
  3. Los jubilados tiemblan: El recorte de 400 euros en la pensión que prepara la Seguridad Social para 2026
  4. Iker Casillas da la última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero
  5. El demoledor mensaje del multimillonario José Elías: 'No hay esperanza y vamos para atrás
  6. Nicolás Maduro capturado, última hora: El patrimonio de 3.800 millones en aviones y oro ilegal bajo investigación de EE. UU. y la administración Trump
  7. Vicente Magro, juez del Tribunal Supremo, desvela cómo desalojar rápido a los okupas en España
  8. Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 9 de enero de 2026

Pilar Rubio rompe a llorar en ‘El Desafío’ y se encara con la organización: “Os habéis pasado”

Pilar Rubio rompe a llorar en ‘El Desafío’ y se encara con la organización: “Os habéis pasado”

Estas son las mejores frutas que puedes comprar en el supermercado para bajar de peso

Estas son las mejores frutas que puedes comprar en el supermercado para bajar de peso

¿Cuánto cobra un copywriter en España? Este es su salario anual y mensual

¿Cuánto cobra un copywriter en España? Este es su salario anual y mensual

Avisos por nieve y viento de hasta 70 km/h: el Meteocat activa la alerta en Catalunya

Avisos por nieve y viento de hasta 70 km/h: el Meteocat activa la alerta en Catalunya

Ana Obregón (70 años) sobre la verdad de su relación con Jeffrey Epstein: “Si te digo la verdad, a mí sexualmente no me atraía”

Ana Obregón (70 años) sobre la verdad de su relación con Jeffrey Epstein: “Si te digo la verdad, a mí sexualmente no me atraía”

Así queda la Venezuela post-Maduro: un país rico, debilitado y ante una decisión histórica

Así queda la Venezuela post-Maduro: un país rico, debilitado y ante una decisión histórica

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia