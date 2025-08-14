Avisos por intensidad de calor y tormentas: El Meteocat vuelve a extremar la precaución en Catalunya

La ola de calor actual está dejando nuevamente algunos de los días más calurosos de todo el año en Catalunya. Ahora, además, desde el Meteocat apunta que afrontamos una jornada de extrema precaución no solo por el calor, sino también las lluvias.

El Meteocat vuelve a lanzar avisos por el tiempo

Durante estas últimas horas, el Servicio Meteorológico de Catalunya se ha visto obligado a lanzar avisos de dos naturalezas distintas: por calor y por tormentas. 'Afortundamente', estos avisos abarcan territorios distintos dentro de la totalidad de Catalunya.

En primer lugar, hay que mencionar que los avisos por calor (moderado) se dan de las 06:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía, y afectan a las comarcas de Maresme, Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat y también Garraf.

Por otro lado, los avisos por la intensidad de las lluvias (moderado) toman forma de las 12:00 del mediodía a las 18:00 de la tarde. Asimismo, en este espacio son las comarcas de Alt Urgell, Solsonès, Berguedà y Lluçanès las que deberán tener cuidado con las tormentas.

¿Cómo se traducirá toda esta inestabilidad en el cielo? Por la mañana habrá sol absoluto en puntos de interior y sur de Catalunya, mientras que a en el litoral y norte del territorio podrán apreciarse ya ciertas acumulaciones de nubes.

Por otro lado, entrada la tarde el cielo estará tapado prácticamente en la totalidad de Catalunya, con nubes especialmente amenazantes en el norte del territorio. Más allá de las comarcas con avisos, se esperan precipitaciones en muchos otros puntos como Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Ripollès, Cerdanya y más.

De nuevo, las tormentas no harán que el calor afloje lo más mínimo, y es que dejando a un lado las comarcas con avisos por la intensidad del mismo, la realidad es que Catalunya afrontará otra jornada en la prácticamente todas las comarcas experimentarán máximas que sobrepasarán los 30 grados.

Incuestionablemente está siendo uno de los veranos más complicados de estos últimos años, especialmente por unas temperaturas extremas que se mantendrán durante todavía unos días. Veremos que más nos dice el Meteocat próximamente.