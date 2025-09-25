Avisos por fuertes lluvias: Catalunya regresa a las alertas ante las precipitaciones de las próximas horas

Otoño está llegando a Catalunya para demostrar todo cuanto tiene en su poder, y es que después de ver un fuerte y rápido descenso de las temperaturas durante estos últimos días, ahora es el momento de dar paso a las lluvias.

Así serán las lluvias que afectarán hoy a Catalunya

En efecto, el Meteocat se ha visto obligado a lanzar alertas localizadas por las precipitaciones que tendrán lugar hoy en puntos específicos del territorio, con bastante énfasis en Barcelona y sus alrededores.

Esencialmente, hay 3 comarcas para las que el Meteocat ha lanzado alerta por intensidad moderada de lluvias, las cuales se verán afectadas por las mismas TODO el día. Estas son Maresme, Barcelonès i Baix Llobregat.

Será a última hora del día cuando otra comarca más se sume a esta alerta por lluvias, siendo la afectada la comarca de Garraf (aquí se lanza el aviso solo de las 18:00 a las 00:00). Ninguna otra comarca más allá de las especificadas cuenta con alertas de tiempo.

En tal sentido, en los puntos especificados cabe la posibilidad de que se den acumulaciones de agua que puedan alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en tramos de 30 minutos. Dado que los avisos se mantienen durante la totalidad del día, se sugiere actuar con precaución en todo momento.

Donde también se anticipan lluvias es en las zonas de Vic, Girona y alrededores, aunque en estos casos sin alerta de ningún tipo. Consecuentemente, las precipitaciones que puedan tener lugar no deberían implicar riesgo alguno para los ciudadanos.

A pesar de las lluvias, las temperaturas no sufrirán grandes cambios, con un ligero incremento que podría darse en la mitad sur de Catalunya. Dicho esto, por lo general los termómetros se mantendrán en el frío de estos últimos días.

En última instancia, hay que destacar que más allá de la costa y las zonas afectadas por las lluvias, será un día bastante tranquilo y estable en el resto de Catalunya. De hecho, en Lleida, Tarragona y el norte del territorio se anticipa una jornada claramente protagonizada por el sol.