Los avisos de la AEMET para el miércoles con un nuevo temporal marítimo, de viento, nieve y lluvias: "Jornada muy adversa"

No hay manera. Los temporales no dan tregua a la Península Ibérica, que ve como semana tras semana llega un nuevo frente que deja mal tiempo y lluvias extensas por prácticamente toda España, convirtiendo este inicio de 2026 en uno de los meses de enero más húmedos que se recuerdan.

La borrasca Joseph ha dejado unos últimos días con fuertes rachas de viento, lluvia y nieve en muchos puntos del interior del país y las sierras montañosas, aunque antes fue Ingrid, antes Harry, antes Goretti y antes, Francis.

Ahora, la AEMET ya ha activado nuevos avisos de cara a los próximos días debido a la presencia de la borrasca Kristin, que hará que se repita el tiempo movido del fin de semana. Con todo ello, el día más potente será el miércoles, cuando la agencia avisa que se espera "el día más adverso" de este nuevo fenómeno que será "pequeño, pero profundo".

Las principales poblaciones afectadas por la nieve serán las de la comunidad de Castilla y León, donde además puede descargar de manera copiosa, mientras que el viento será el protagonista en todo el territorio peninsular y en Baleares.

Las alertas de la AEMET por la borrasca Kristin el miércoles 28

De hecho, la imagen de las alertas de la AEMET dejan el país como un auténtico mapa de colores: toda la mitad centro y sur está con avisos naranjas y amarillos por las rachas potentes de viento que se esperan, desde la meseta zamorana, hasta la costa central catalana al este y hasta el litoral andaluz, al sur, recorriendo toda la costa mediterránea, con posibilidad de vientos superiores a los 90 km/h en algunas zonas, con picos de hasta 120 km/h.

Por contra, la nieve quedará concentrada en la mitad norte, con avisos amarillos, además de las zonas castellanoleonesas, interior de Galicia y el País Vasco, La Rioja, Navarra, el norte de Aragón y la punta noroccidental de Catalunya, con cotas entre los 600 y los 700 metros durante la madrugada y las primeras horas de la mañana

España se pinta de naranja y amarillo por todos los avisos activos de la AEMET de cara al miércoles 28 de enero. / AEMET

En cuanto a los chubascos, aunque pueden aparecer en cualquier punto de la geografía, existen avisos amarillos en el sur de Castilla-La Mancha, y varias zonas de Andalucía, con especial incidencia en el interior de la provincia de Cádiz, donde el color cambia al naranja, con posibilidad de hasta 100 litros por metro cuadrado a lo largo de la jornada.

Finalmente, el temporal marítimo dejará afectaciones en prácticamente todo el litoral de la península. Los avisos naranjas se activarán en Galicia, donde se esperan las de hasta siete metros, pero también en toda la comunidad andaluza, con un oleaje de hasta seis metros, Murcia, Valencia, Ibiza y Formentera. Los amarillos, en cambio, se quedarán en el litoral cantábrico, el sur de Castellón y la Costa Daurada y Central catalanas.