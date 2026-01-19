Los avisos activos del Meteocat para el martes 20 de enero en Catalunya por el temporal Harry: Intensidad y comarcas afectadas

La meteorología no da tregua en Catalunya y durante la noche del domingo y el lunes ha descargado buena parte de las lluvias esperadas procedentes de la inestabilidad generada por Harry, el nuevo temporal que está causando estragos en esta zona del levante peninsular.

De hecho, durante la mañana del lunes Protecció Civil mandó una alerta a los móviles de algunas comarcas costeras, resaltando la peligrosidad del fenómeno.

Durante el fin de semana las autoridades ya advertían de la posibilidad de chubascos, nevadas en cotas altas y fuerte viento que implicaría muy mala mar, sobre todo en las comarcas del noreste del territorio catalán, y durante la primera de las dos jornadas de aviso se ha cumplido con lo esperado.

De cara al segundo 'día grande' el Meteocat sigue muy pendiente de la evolución de la 'llevantada', considerada de primera categoría y "un 60 o 70%" de lo que llegó a ser la histórica borrasca Gloria en 2020, según aseguraba el jefe de alertas del Servei Meteorológic, Santi Segalà, durante la jornada dominical.

Avisos activos el martes 20 de enero

De cara a las próximas horas, la previsión apunta a que se mantendrá la inestabilidad en todo el país, aunque el punto más crítico será nuevamente el noreste, donde pueden producirse "acumulaciones importantes".

Además, se espera un descenso de las temperaturas que, unido al viento, provocará una mayor sensación de frío. También implicará mayor oleaje y se podrían ver algunas olas "de más de cuatro metros", motivo por el cual se ha restringido el paso a los accesos próximos a las playas de muchas zonas costeras.

Un temporal marítimo azota Barcelona en el pasado. / Andreu Dalmau/EFE

Acumulación de lluvia

Durante el día se mantendrá la alerta naranja por acumulación de agua en las comarcas del Alt y el Baix Empordà, así como el Pla de l'Estany, el Gironès y la Selva.

La alerta amarilla, de menor intensidad, se reserva para las colindantes: Garrotxa, Ripollès, Osona, Vallès Oriental y Maresme, además del sur, en el Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre y Montsià.

Intensidad de los chubascos

También hay alertas por la intensidad de la lluvia, aunque lo más importante durará tan solo hasta el mediodía, con especial incidencia en el Alt y el Baix Empordà, con alerta naranja.

La amarilla queda para las mismas comarcas cercanas, aunque con el paso de las horas se espera que vaya desescalando y tan solo afecte al litoral norte.

Nieve

La nieve seguirá cayendo en el Pirineo y Prepirineo, aunque solamente existe una alarma naranja en el Ripollès. La cota de nieve se situará en los 1.200 o 1.400 metros y pueden quedar acumulados hasta 50 centímetros que se convertirán en 80 centímetros por encima de los 2.000 metros.

Estado de la mar

A diferencia de la nieve, el mal estado de la mar afectará a todo el litoral catalán, con un peligro de seis sobre seis a partir de las 18 horas. El oleaje irá en dirección este y habrá mucha mar de fondo, por lo que las autoridades han puesto en aviso a todas las actividades acuáticas.

La zona de mayor incidencia, con alarma roja, sera la Costa Brava, con olas realmente imponentes en algunas zonas, aunque también hay una alerta naranja en la Costa Central y en el extremo sur, dejando solamente las comarcas del Garraf, Baix Penedès, Tarragonès y Baix Camp con una alerta algo más moderada.