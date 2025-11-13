El aviso urgente de Roberto Brasero sobre la borrasca Claudia: "No se descartan..."

La borrasca Claudia ya se ha intensificado en el Atlántico, y permanecerá ahí durante unos días. Roberto Brasero ha alertado que "desde allí nos irá enviando sucesivos frentes que entrarán por el oeste de la península y afectarán también a Canarias".

El viento sur también soplará con mucha fuerza en la Cordillera Cantábrica, pudiendo superar rachas de 90 km/h. "También se ha puesto para mañana un aviso en el Principado de Asturias para la Cordillera y Picos de Europa por la posibilidad de que se alcancen los 110 km/h, así como en Cantabria, en la comarca de Liébana, por el mismo motivo. No se descartan aquí rachas huracanadas", ha explicado el experto.

En cuanto a las temperaturas, el miércoles subieron de golpe de 6 a 8 grados de forma generalizada y se espera que varias ciudades rocen los 30 grados. En Bilbao, Murcia o Ciudad Real llegaron a los 25 grados; en Sevilla a los 28 grados, y en Granada rozaron los 29 grados.

Sin embargo, duró poco, ya que este jueves volverán a bajar las temperaturas en el centro y sur de la península, ya que el frente de la borrasca Claudia avanzaría ese día por más territorios del oeste para dejar lluvias también en zonas de Extremadura y Andalucía occidental.

El tiempo en Canarias

Roberto Brasero ha advertido que el frente llegó el miércoles por la tarde a Canarias y que las lluvias pueden ser muy abundantes en las islas occidentales.

Según la nota informativa de la AEMET, la inestabilidad irá en aumento a lo largo del día en el noroeste de Canarias, podría haber tormentas que afectarían especialmente a La Palma, donde podrían venir acompañadas de chubascos muy fuertes, extendiéndose al resto de la provincia occidental durante la tarde y noche. Podrían acumularse cantidades de hasta 100 mm en 12 horas.

Este jueves, el frente irá avanzando lentamente hacia el este del archipiélago, con probables chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes en las islas centrales durante primeras horas, y que serán persistentes especialmente en vertientes orientadas al suroeste, donde podrán acumularse cantidades significativas de precipitación.

La AEMET alerta a los canarios: "Se pueden producir crecimientos súbitos en barrancos y torrentes con inundaciones locales. Las precipitaciones irán con fuertes rachas de viento del suroeste, que pueden generar caídas de ramas o árboles y de cornisas o elementos constructivos vulnerables o en mal estado, y que también dará lugar a temporal costero que puede afectar a puertos y paseos marítimos".