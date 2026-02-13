Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test F1 hoyAtlético-BarcelonaMartínez MunueraComunicado CTANeymarGesto Simeone LaminePolémica Atlético - BarcelonaVuelta Barcelona - AtléticoFinal Copa del ReyIturraldeSanción AthleticFase liga Nations LeagueFechas Nations LeagueFernando AlonsoCuadro Champions FemeninaRafa NadalMíchelLesión RashfordAntonio LobatoFeliciano LópezElecciones presidente BarçaLEC VersusAll Star NBA 2026Ley alquileresCalendario F1Ferran AdriaFermínEl HormigueroSarah Santaolalla Pablo Motos
ESTAFAS

Aviso urgente de la Guardia Civil: el correo falso del supermercado que deja tu cuenta a cero

Te damos consejos para detectar a tiempo el fraude

10/12/2024

David Cruz

¿Quién iba a pensar que hacer la compra en el supermercado de confianza puede salirte mucho más caro que el precio de la cesta que llevas encima? Guardia Civil ha venido advirtiendo acerca del aumento de casos de una nueva modalidad de fraude conocida como 'la estafa del supermercado', un engaño digital que puede dejar tu cuenta bancaria a cero en cuestión de minutos.

Si te preguntas en qué consiste este nuevo método, toma nota. Los ciberdelincuentes envían un correo electrónico haciéndose pasar por el supermercado habitual de la víctima.

En este mensaje, informan de un supuesto premio o sorteo, incluyendo logotipos y colores de la marca que imitan a la perfección la imagen oficial de la empresa.

El problema se produce cuando el usuario hace clic en el enlace. La página falsa solicita datos personales y bancarios con la excusa de gestionar el premio. Una vez introducida la información, los delincuentes pueden acceder a la cuenta y hacer transferencias inmediatas para vaciar tu cuenta.

¿Y cómo puedes detectar este fraude?

Como digo, los mensajes parecen reales, pero estos suelen contener errores ortográficos o proceden de direcciones de correo electrónico que no coinciden con el dominio ofiical del supermercado. Además, los enlaces dirigen a páginas sospechosas, indicios más que claros de que estás siendo víctima de una estafa.

Otra señal que a menudo pasa desapercibida es la urgencia: los estafadores presionan indicando que el premio caduca en unas cuantas horas, con el objetivo de que la víctima no piense y de todos los datos que piden.

Noticias relacionadas y más

En este contexto, las autoridades recuerdan que ninguna empresa real solicita datos bancarios por correo electrónico. Y en caso de recibir uno de estos correos electrónicos, no hagas clic en el enlace externo al que dirigen y contacta con el supermercado.

TEMAS

