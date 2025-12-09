El aviso más tranquilizador de Meteocat: tiempo muy estable en Catalunya

De no ser por las temperaturas, probablemente miraríamos nuestros cielos y pensaríamos que estamos a principios o mediados de primavera. Y es que tal y como adelanta el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), este martes 9 de diciembre de 2025 viviremos una jornada de cielos despejados en buena parte de la comunidad.

¿Qué tiempo hará hoy en Catalunya, 9 de diciembre de 2025?

Según comenta el Meteocat en su página web oficial, tendremos cielos despejados o poco nublados en el oeste de la comunidad. Independiente, encontraremos algunos estratos bajos matinales, que pueden ser localmente persistentes hasta mediodía, en aquellas zonas donde por lo general aparece este fenómeno: Pla de Lleida y el Valle del Ebro.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ningún punto de Catalunya, siguiendo así la tendencia de este lunes 8 de diciembre: ni siquiera en zonas de montaña donde suele ser habitual que aparezcan nubes de evolución.

Sí que tenemos que destacar las temperaturas ya que habrá una notable inversión térmica matinal y nocturna: en las horas centrales del día, los valores pueden ser más altos de lo que acostumbra la época, pero las noches serán muy frías con posibilidad de heladas en zonas de interior donde se suelen producir.

En cuanto al viento, soplará flojo y de dirección variable al principio y al final de esta jornada de martes, con predominio del terral en la costa central y la Costa Daurada. Durante las horas centrales del día se impondrá el viento de componente sur y oeste, flojo en el interior y pudiendo ser moderado en el litoral.

De momento, el resto de la semana promete ser bastante estable, aunque de cara al fin de semana ya podemos volver a recibir nuevas lluvias y una leve bajada de las temperaturas, sin ser especialmente destacable.