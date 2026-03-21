Aviso de la Seguridad Social: jubilarse antes con pensión máxima ahora tiene este recorte clave en 2026

La Seguridad Social ha confirmado un cambio relevante que afecta directamente a quienes estén pensando en jubilarse antes de tiempo, especialmente a aquellos que aspiran a cobrar la pensión máxima.

El nuevo sistema de coeficientes reductores puede provocar pérdidas económicas importantes, que en algunos casos pueden alcanzar los 400 euros mensuales. Una cifra que afecta de lleno al bolsillo de muchas familias.

La jubilación anticipada permite adelantar el retiro hasta dos años respecto a la edad ordinaria, que en 2026 se sitúa en los 66 años y 10 meses, o en 65 años si se acreditan al menos 38 años y tres meses cotizados. Sin embargo, esta decisión conlleva penalizaciones que dependen tanto del tiempo adelantado como de los años cotizados.

En estos momentos, los recortes oscilan entre el 2,81% y el 21%. Por ejemplo, quienes tengan menos de 38 años y medio cotizados pueden sufrir una reducción del 21% si adelantan su jubilación dos años.

El problema es que aquellos que con carreras laborales más largas, superiores a 44 años y medio, afrontan recortes menores, en torno al 13% en el peor de los casos.

Y el punto más polémico afecta a quienes superan la pensión máxima. En estos casos, la Seguridad Social aplica el coeficiente reducir directamente sobre esa cuantía máxima y no sobre la base reguladora.

Jubilación / Sport.es

Esto provoca que muchos pensionistas acaben perdiendo parte del beneficio que obtendrían, debido a la llamada "cláusula de absorción".

Un mecanismo que puede traducirse, como ya he adelantado, en una reducción real de hasta 400 euros al mes, lo que ha generado una enorme preocupación entre trabajadores que se encuentren muy cerca de la jubilación.

El Gobierno suaviza el impacto volviendo a aplicar criterios de la norma de 2021, pero los expertos lo tienen claro: analizar cada caso antes de tomar la decisión de jubilarte anticipadamente. Puede ser atractivo, pero también perjudicial económicamente para ti y tu familia.