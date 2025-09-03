Aviso de la Seguridad Social: este es el error que cometen todos los parados que les dejará sin Ingreso Mínimo Vital

De acuerdo con los datos más recientes del Gobierno de España, el número de personas desempleadas en el país asciende a 2.572.121. Aunque esta cifra representa el nivel más bajo desde agosto de 2008, sigue siendo considerablemente alta, reflejando una realidad económica difícil para muchas familias. Para abordar esta situación, se han implementado diversas ayudas destinadas a colectivos en situación de vulnerabilidad.

Una de las iniciativas más destacadas del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, aprobada hace tres años, es el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta prestación ha beneficiado hasta ahora a más de 886.255 hogares en España. Según cifras del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), cada beneficiario ha recibido en promedio 479,2 euros.

El error que te puede dejar sin el Ingreso Mínimo Vital

La Seguridad Social ha insistido en lo importante que es que los datos que se den en las solicitudes sean correctos, sobre todo la dirección del solicitante.

Esto se ha recordado especialmente después de un caso reciente, donde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Zaragoza decidió en contra de una persona que, por un error en su dirección, no pudo recibir los pagos atrasados de una ayuda, aunque corrigió el dato más tarde.

El TSJ concluyó que esta persona no cumplió uno de los requisitos básicos al no dar la información correcta desde el principio, lo que hizo que la Seguridad Social no pudiera reconocer los pagos que, en otras condiciones, le habrían correspondido.

Requisitos para pedir el Ingreso Mínimo Vital

La Seguridad Social les recuerda a todos los que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que deben presentar la Declaración de la Renta para justificar por qué reciben esta ayuda.

Es un trámite obligatorio para cumplir con las normas de la TGSS, y si no se hace, la Administración podría quitar o cambiar el importe de la prestación.

Según explica la TGSS, los límites de ingresos para pedir el IMV son los siguientes: "Se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior están por debajo de la renta garantizada anual, dependiendo del número de personas en la unidad familiar. Por ejemplo, alrededor de 6.000 euros al año para una persona sola, y hasta un máximo aproximado de 13.000 euros al año en el caso de una pareja con tres hijos".