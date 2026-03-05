Aviso de la Seguridad Social a quienes cobran el Ingreso Mínimo Vital: deberán devolver el dinero si detecta errores en la prestación

¿Eres beneficiario del Ingreso Mínimo Vital (IMV)? Entonces esto que te voy a contar probablemente te interese: presta mucha atención a las revisiones que hace la Seguridad Social ya que el organismo puede exigir la devolución de cantidades percibidas si detecta que se han cobrado prestaciones de forma indebida.

Esta ayuda, destinada a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, se concede a personas que viven solas o forman parte de una unidad de convivencia y carecen de recursos suficientes para cubrir necesidades básicas.

Desde que se creó, el Ingreso Mínimo Vital ha beneficiado a más de 3,4 millones de personas en España según fuentes del Ejecutivo, de las cuales más 1,4 millones son menores.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, visita el centro de atención telefónica y telemática de la Seguridad Social, con motivo del quinto aniversario del Ingreso Mínimo Vital, IMV. / José Luis Roca

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en enero de 2026 esta prestación alcanzó casi 800.000 hogares, en los que viven más de 2,4 millones de personas, con una cuantía media de 546,80 euros al mes por hogar.

A esto se suma que muchas familias reciben el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que añade un apoyo económico adicional para aquellos hogares en los que hay menores: puede alcanzar 115 euros mensuales para menores de hasta 3 años, 80,5 euros entre los tres y seis años y 57,5 euros entre los seis y 18.

Si bien es cierto que el IMV tiene carácter indefinido mientras se cumplan los requisitos, la Seguridad Social ejecuta controles periódicos para comprobar que los beneficiarios siguen cumpliendo las condiciones que se exigen para su cobro.

La normativa permite a la citada administración revisar de oficio las resoluciones relacionadas con esta prestación durante un plazo máximo de 4 años desde que se dictó la resolución.

Si en ese proceso detecta que se han recibido cantidades que no correspondían, el organismo puede acabar reclamando que lo devolvamos. Así de sencillo.