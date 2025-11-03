El aviso de Rosalía a Bad Bunny: "Voy a hacer el esfuerzo de cantar en una lengua que no es mi lengua”

Rosalía es una artista internacional. La cantante española ha logrado cautivar el público de todo el mundo con sus canciones y el próximo 7 de noviembre, se espera que publique su nuevo proyecto: el álbum 'LUX', en el que será un poco diferente al resto. Ahora, ha decidido probar suerte en algo totalmente distinto para ella y, para revelarlo, ha mencionado a Bad Bunny, en lo que tiene que ver con los idiomas.

Y es que Bad Bunny será el protagonista del descanso de la próxima SuperBowl en febrero de 2026. El artista puertorriqueño, en la clasificación de “artistas más escuchados en la historia de Spotify”, ocupa el puesto número 2, con más de 98.000.000.000 streams como artista principal.

Ha sido el seleccionado para ocupar las pantallas televisivas durante uno de los momentos más cotizados del mundo a nivel de espectáculos, pero sucede un pequeño problema.

El ‘dardo’ de Rosalía a Bad Bunny: “No es mi zona de confort”

Rosalía fue preguntada por la polémica sobre Bad Bunny, quien fue criticado en EE. UU. porque mucha gente no entiende el español, el idioma en el que él canta, aunque él no le dio importancia al asunto.“Yo creo que soy lo opuesto a Benito. Yo creo que me importa. Me importa tanto que definitivamente voy a hacer el esfuerzo de cantar en una lengua que no es mi lengua. No es mi zona de confort”, ha explicado Rosalía al respecto.

Rosalía ha revelado que en su nuevo álbum Lux canta en nada menos que 13 idiomas diferentes, mostrando una vez más su versatilidad artística y curiosidad lingüística. Entre los idiomas confirmados se encuentran el castellano, catalán, inglés, latín, siciliano, ucraniano, árabe, alemán, francés, hebreo, japonés, mandarín y portugués. La artista explicó que este proyecto supone una exploración profunda del lenguaje y la música.

“Espero que haya algo pequeño, al menos que haya una traducción disponible, o que los oyentes comiencen a familiarizarse con otras lenguas”, afirmaba.

“Si hago este álbum es por el amor a la curiosidad, queriendo aprender otros idiomas, queriendo entender mejor lo ajeno. Cuando entiendes lo demás, quizás puedes entenderte mejor a ti mismo, querer mejor y entender mejor el amor”, terminaba diciendo Rosalía en su paso por ‘Popcast’.