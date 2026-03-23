Aviso si quieres trabajar en Suiza: el referéndum que puede cerrar la puerta a españoles

¿Estás pensando en emigrar y crees que Suiza es el destino perfecto para comenzar una nueva vida trabajando? Son más de 2,3 millones de personas extranjeras las que residen en el país alpino, una cifra que supone un 25% del total de la población (9,1 millones). Y esto es un problema.

Por este motivo, Suiza podría endurecer el acceso a trabajadores extranjeros, incluyendo españoles, en los próximos meses. El país celebrará el próximo 14 de junio un referéndum que estudia limitar su población a un máximo de 10 millones de habitantes antes de 2030.

La propuesta, impulsada por el Partido Popular Suizo, se produce en un momento en el que Suiza ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico hasta alcanzar los 9,1 millones de habitantes: 1 de cada 4 es extranjero.

El texto del referéndum, bajo el lema 'No a una Suiza de 10 millones', obligaría al Gobierno a tomar medidas si la población supera los 9,5 millones. Entre ellas, restringir la entrada de nuevos residentes, afectando directamente a ciudadanos de la Unión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, da inicio oficialmente a la reunión semanal del Colegio de la Comisión Europea en Bruselas / OLIVIER MATTHYS / EFE

El escenario más complejo se produciría si el país alcanza los 10 millones de habitantes. En ese caso, y si en un plazo de dos años no se reduce la población, Suiza podría abandonar el acuerdo de libre circulación con la UE.

Este punto es clave para los españoles. Actualmente, gracias a este acuerdo, los ciudadanos de la UE pueden trasladarse a Suiza para trabajar con relativa facilidad. Si se termina rompiendo, el acceso al mercado laboral suizo probablemente exigiría mucho papeleo.

Suiza se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para trabajadores extranjeros debido a sus altos salarios, estabilidad económica y calidad de vida. Por eso, cualquier cambio en las normas migratorias genera un enorme impacto.

Por ahora, todo dependerá del resultado del referéndum que se celebra en junio. Lo que ya es seguro es que el debate sobre limitar la población ha puesto en alerta a muchos trabajadores españoles que tenían pensado emigrar a Suiza.