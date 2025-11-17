El aviso de Protección Civil a los catalanes: hay que tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas

En los últimos años, España ha sufrido diversos episodios críticos, como el confinamiento durante la pandemia de covid-19, las inundaciones provocadas por la DANA en Valencia y el apagón eléctrico que afectó a toda la Península Ibérica, entre otros.

Por esta razón, desde Catalunya, el Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat ha decidido adoptar medidas desde ya. Según Protección Civil, el apagón del pasado mes de abril marcó un "antes y un después" para llevar a cabo este proyecto.

Para prevenir este tipo de situaciones, se ha lanzado una campaña de Protección Civil con el objetivo de que todos los catalanes dispongan en sus hogares de un kit de emergencias. La iniciativa busca adelantarse a los problemas antes de que ocurran.

Este lunes, Nuría Parlon, consellera de Interior, presentó la campaña que "plantea en positivo el reto de autoprotegernos" para preparar a la población por una posible situación de riesgo o emergencia. Este kit debe ser útil para 72 horas, justo el tiempo que marca la unión Europea para afrontar las situaciones de emergencia.

¿Qué debe llevar el kit de emergencias?

Los objetos que debe contener el kit son: documentación personal y del domicilio, medicinas, un pequeño botiquín, dinero en efectivo, radio con pilas, linterna, agua, alimentos de larga duración (envasados) y objetos necesarios para ciertas personas, como pañales, andadores o muletas. También se podría incluir ropa de recambio e higiene personal.

Lo que debe contener el kit de emergencia / Sport

En el caso de tener mascotas, se debe realizar otro kit de emergencia con documentación del animal, medicación, comida y elemento de transporte.

Asimismo, Protección Civil aconseja que este kit de emergencias se guarde en una mochila cerca de la puerta principal del domicilio. Además, todos los miembros de la familia deben conocer su contenido y saber dónde se encuentra, para poder acceder a él de manera inmediata en caso de emergencia.

La iniciativa incluye un vídeo que explica qué es necesario tener en casa y en qué situaciones resulta útil. Se difundirá en redes sociales, así como mediante anuncios en prensa escrita y digital, además de carteles en espacios públicos.