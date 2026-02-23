Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sanción Prestianni ViniciusBenfica PrestianniSimeoneLaporta MessiTavares BarçaMaldiniGaviLamine YamalMastantuonoCopa del Rey BaloncestoGuadalajaraMotoGP TailandiaCanceloReal MadridSeguridad SocialCuándo juega AlcarazMcEnroe AlcarazRankig ATP hoyAlavés - Girona hoyDroClasificación UAE TourClasificación Volta AlgarveClasificación LaLigaDel Toro UAE TourBota de OroMedallas España JJ.OO InviernoAlpinismoMorientesElecciones Barça 2026Spotify Camp NouEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Aviso a propietarios rurales: así puedes conseguir hasta 70.000 euros para rehabilitar tu vivienda

Reformar casa en la España vaciada puede tener premio si accedes a la ayuda o subvención correcta

Archivo - Casa rural en Tenerife

Archivo - Casa rural en Tenerife / TUCASA.COM

David Cruz

David Cruz

España vive un grave problema de despoblación en la denominada como 'España vaciada', esa inmensa zona calificada como rural de la que muchos jóvenes (y no tan jóvenes) intentan escapar buscando nuevas oportunidades laborales.

En cambio, si somos inteligentes, podemos aprovecharnos de ayudas y subvenciones para reformar viviendas en municipios pequeños que ya se encuentran disponibles en varias comunidades autónomas, alcanzando los 70.000 euros por inmueble en el mejor de los casos.

¿El objetivo de estas ayudas? Facilitar el acceso a una vivienda digna, artículo recogido en la Constitución Española y que no siempre se respeta, y combatir la despoblación en esa España vaciada.

Cuáles son las principales ayudas para reformar viviendas en pueblos pequeños en España

En Galicia, el programa para municipios de menos de 5.000 habitantes subvenciona hasta el 75% del presupuesto, con un máximo de 30.000 euros, siempre que la vivienda se destine a residencia habitual o alquiler regulado.

Si viajamos a La Rioja, las ayudas para jóvenes de hasta 45 años cubren un máximo del 40% del coste, con límites que alcanzan los 40.000 euros en pueblos de menos de 500 habitantes.

Aragón también impulsa subvenciones de entre 50.000 y 60.000 euros por vivienda en aquellos municipios que tengan menos de 3.000 habitantes, destinadas principalmente a alquiler público.

En Castilla y León y Castilla-La Mancha, las ayudas pueden cubrir hasta el 80% del coste de rehabilitación, con topes que alcanzan los 60.000 euros en el caso manchego siempre que la vivienda se destine a alquiler asequible.

Y también encontramos programas similares en otras comarcas como Andalucía, Extremadura y País Vasco, donde los porcentajes varían entre el 25% y el 75% según ingresos, accesibilidad o eficiencia energética.

Noticias relacionadas y más

Accede a los departamentos regionales correspondientes para obtener toda la información y consulta los requisitos específicos de cada convocatoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el mercado laboral: 'Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar
  2. Jesús Calleja, obligado a abandonar 'Universo Calleja' tras un grave accidente: 'Tengo el hueso al aire
  3. Jesús Manzano, exguionista de 'El Hormiguero', desvela cómo era trabajar con Pablo Motos: 'Censuran todo el rato
  4. La silla del Barça que se ha vuelto viral en internet
  5. Melanie Olivares destapa una experiencia que tuvo con una prostituta por su papel en 'Aída'
  6. Borracha en directo: La reportera viral de los Juegos Olímpicos que se disculpó con la audiencia por su última conexión
  7. Las fotos secretas del ex príncipe Andrés: Jugando junto a un niño y una bizarra pelota con un pezón
  8. El año comienza con un compromiso con la salud

Este es el coche que menos valor pierde: mantiene el 68% de su precio después de 3 años

Este es el coche que menos valor pierde: mantiene el 68% de su precio después de 3 años

Subsidio, IMV o pensión: qué ayuda pueden solicitar las amas de casa mayores de 52 años este año

Subsidio, IMV o pensión: qué ayuda pueden solicitar las amas de casa mayores de 52 años este año

Aviso a propietarios rurales: así puedes conseguir hasta 70.000 euros para rehabilitar tu vivienda

Aviso a propietarios rurales: así puedes conseguir hasta 70.000 euros para rehabilitar tu vivienda

¡Surrealista! Una mujer apuñala a su marido tras creer que los insultos al VAR iban dirigidos a ella

¡Surrealista! Una mujer apuñala a su marido tras creer que los insultos al VAR iban dirigidos a ella

Nueva York, en vilo ante el peor temporal de nieve de la década

Nueva York, en vilo ante el peor temporal de nieve de la década

Niño Becerra, economista: "Trabajar será opcional en 20 años"

Niño Becerra, economista: "Trabajar será opcional en 20 años"

El nuevo salario mínimo en 2026 trae sorpresa en la nómina: qué cambia con el IRPF

El nuevo salario mínimo en 2026 trae sorpresa en la nómina: qué cambia con el IRPF

Esta moneda de 50 céntimos puede valer mucho dinero: fíjate en este detalle para saber si puedes venderla por más de 1.000 euros

Esta moneda de 50 céntimos puede valer mucho dinero: fíjate en este detalle para saber si puedes venderla por más de 1.000 euros