Aviso a propietarios rurales: así puedes conseguir hasta 70.000 euros para rehabilitar tu vivienda

España vive un grave problema de despoblación en la denominada como 'España vaciada', esa inmensa zona calificada como rural de la que muchos jóvenes (y no tan jóvenes) intentan escapar buscando nuevas oportunidades laborales.

En cambio, si somos inteligentes, podemos aprovecharnos de ayudas y subvenciones para reformar viviendas en municipios pequeños que ya se encuentran disponibles en varias comunidades autónomas, alcanzando los 70.000 euros por inmueble en el mejor de los casos.

¿El objetivo de estas ayudas? Facilitar el acceso a una vivienda digna, artículo recogido en la Constitución Española y que no siempre se respeta, y combatir la despoblación en esa España vaciada.

Cuáles son las principales ayudas para reformar viviendas en pueblos pequeños en España

En Galicia, el programa para municipios de menos de 5.000 habitantes subvenciona hasta el 75% del presupuesto, con un máximo de 30.000 euros, siempre que la vivienda se destine a residencia habitual o alquiler regulado.

Si viajamos a La Rioja, las ayudas para jóvenes de hasta 45 años cubren un máximo del 40% del coste, con límites que alcanzan los 40.000 euros en pueblos de menos de 500 habitantes.

Aragón también impulsa subvenciones de entre 50.000 y 60.000 euros por vivienda en aquellos municipios que tengan menos de 3.000 habitantes, destinadas principalmente a alquiler público.

En Castilla y León y Castilla-La Mancha, las ayudas pueden cubrir hasta el 80% del coste de rehabilitación, con topes que alcanzan los 60.000 euros en el caso manchego siempre que la vivienda se destine a alquiler asequible.

Y también encontramos programas similares en otras comarcas como Andalucía, Extremadura y País Vasco, donde los porcentajes varían entre el 25% y el 75% según ingresos, accesibilidad o eficiencia energética.

Accede a los departamentos regionales correspondientes para obtener toda la información y consulta los requisitos específicos de cada convocatoria.