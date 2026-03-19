VECINOS
Aviso a propietarios: tu comunidad de vecinos puede exigir retirar estos objetos del rellano aunque no molesten
Ten cuidado con los objetos que dejes en el rellano a partir de ahora
Dejar un paragüero junto a la puerta de casa o colocar ahí la bicicleta puede parecer un gesto sin mucha importancia, pero en una comunidad de vecinos es algo que no siempre está permitido.
La Ley de Propiedad Horizontal establece límites muy claros sobre el uso de los espacios comunes, de ahí que puedas estar obligado a retirar este tipo de objetos del rellano de inmediato, por mucho que te niegues a ello.
Pasillos, escaleras y rellanos forman parte de los elementos comunes del edificio, por lo que no pueden utilizarse como si fuesen una extensión de la vivienda privada. La clave no está en el objeto en sí, sino en si ocupa un espacio común, dificulta el paso o incumple las normas internas de la comunidad.
Para encontrar la explicación concreta, tenemos que leer el artículo 9 de la normativa, que obliga a los propietarios a respetar los elementos comunes y a hacer un uso adecuado de ellos, evitando causar molestias o daños.
Además, el artículo 6 permite a la comunidad aprobar normas de régimen interior con el objetivo de regular la convivencia. Y por ejemplo, puede establecerse la prohibición de dejar objetos en rellanos o pasillos, siendo de obligado cumplimiento para todos los vecinos en tal caso.
Es cierto que algunas comunidades toleran objetos pequeños como plantas si no generan problemas, pero esta permisividad no permite el espacio común, en un espacio privado: si el paragüero obstaculiza el paso, afecta a la limpieza o rompe la estética, es posible que exigen tu retirada.
Y una de las personas que vela por el buen uso de las zonas comunes aunque no lo tengas casi nunca en cuenta es el administrador: puede advertir a los propietarios cuando se incumplan las normas.
De esta forma, la ley no prohíbe expresamente tener un paragüero en la puerta, pero sí permite a la comunidad actuar si considera que un macetero o una bicicleta en un rellano es sinónimo de hacer un uso inadecuado del espacio común.
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