Aviso a propietarios: hasta 70.000 euros en ayudas para rehabilitar viviendas en municipios pequeños

¿Sabías que las ayudas para reformar vivienda en zonas rurales ya están en marchas y pueden alcanzar cifras muy elevadas? Si eres propietario y estás en uno de los municipios afectados por la medida, te traigo muy buenas noticias.

En algunos casos, los propietarios pueden recibir hasta 70.000 euros para rehabilitar inmuebles en municipios pequeños, una medida que busca combatir la temida despoblación (una de las mayores lacras de la España rural) y facilitar el acceso a la vivienda.

Estas subvenciones, impulsadas por las comunidades autónomas dentro del marco del derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución, están dirigidas principalmente a viviendas situadas en municipios de 5.000 habitantes, conocidos como la España vaciada.

Condiciones y Cuantías

Las condiciones y cuantías varían según la comunidad. En Galicia, por ejemplo, se financia hasta el 75% de la rehabilitación con un máximo de 30.000 euros. En La Rioja, las ayudas pueden alcanzar los 40.000 euros en pueblos muy pequeños, mientras que en Aragón se sitúan entre 50.000 y 60.000 euros por vivienda, especialmente si se destinan al alquiler público.

Castilla-La Mancha destaca por ofrecer hasta 60.000 euros para rehabilitación, cubriendo el 80% del coste, mientras que Castilla y León fija ayudas de hasta 18.000 euros, ampliables en casos de eficiencia energética.

En Andalucía, las ayudas alcanzan el 75% del coste para colectivos vulnerables, mientras que en Extremadura se sitúan entre el 50% y el 70%, con límites de hasta 14.000 euros en viviendas unifamiliares.

El objetivo de estas medidas es claro: incentivar la rehabilitación de viviendas y atraer población a zonas rurales, donde la falta de oportunidades y servicios ha provocado una caída constante de habitantes en los últimos años.

Con estas ayudas ya activas en 2026, muchos propietarios tienen ahora una oportunidad real de reformar su vivienda con un importante respaldo económico.