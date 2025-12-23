El aviso de la Policía Nacional: "Así puedes proteger tu información personal y mejorar tu seguridad en la red"

La mayoría de la población española está inmersa en la era digital, ya que ofrece numerosas ventajas, aunque también trae ciertos inconvenientes. En los últimos tiempos, se ha observado un aumento considerable de las estafas en línea. Por esta razón, es crucial que las personas tomen conciencia de que existen muchos fraudes en Internet.

Recientemente, la Policía Nacional compartió en sus redes sociales un nuevo vídeo, que ya acumula más de 60 000 visualizaciones, en el que explica la técnica del egosurfing.

Esta consiste en navegar por Internet para buscar información sobre uno mismo a través de motores de búsqueda como Google o Bing, de forma superficial y con un propósito claro.

El cuerpo de seguridad comenta que "es una buena herramienta para tener controlada la información que hay sobre ti en Internet".

Aparte, expone cómo hay que hacerlo: "Simplemente tienes que buscar tu nombre completo, apellidos o cualquier otro dato personal en buscadores o redes sociales y observar los resultados."

"Puedes buscar incluso imágenes que hayas publicado o compartido con otras personas", destapa la agente de la Policía Nacional en TikTok.

Además, explica que puede ser útil para ser consciente de toda la información que hay sobre ti en Internet: "Es una manera de proteger tu información personal y mejorar tu seguridad en la red".

"Y si encuentras información sobre ti que no deseas que sea accesible en la red, toma medidas, como, por ejemplo, borrarla, y revisa la configuración de privacidad de tus redes sociales", concluyó.