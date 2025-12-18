FÚTBOL
El aviso de Paulo Futre a Lamine Yamal que nadie vio venir: "Será el mejor del mundo, pero…"
El jugador del Barça se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol mundial
En los últimos meses, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los nombres más comentados del fútbol, no solo por su talento dentro del terreno de juego, sino también por las polémicas que lo rodean fuera de él.
El delantero se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol mundial. No obstante, con solo 18 años, la constante atención mediática, especialmente en torno a su vida privada, ha generado cierta preocupación en el FC Barcelona, que busca protegerlo para que pueda mantener su rendimiento sin que estas situaciones afecten a su juego.
En febrero de este año, Paulo Futre, exjugador del Atlético de Madrid, concedió una entrevista a 'Què t'hi jugues' en la que aseguró que si pudiera fichar a cualquier jugador sería a Lamine Yamal: "Tendría que fichar al niño. El niño es un fenómeno. Es increíble la personalidad y el carácter que tiene Lamine Yamal con esa edad".
Futre auguró un futuro brillante para el joven futbolista: "Creo que estamos delante del próximo Balón de Oro. Si no tiene ninguna lesión importante, puede ganar varios dentro de pocos años".
Ahora, en un avance del pódcast 'El cafelito de Josep Pedrerol', el portugués ha vuelto a referirse al delantero como un "fenómeno". Sin embargo, el exfutbolista también ha añadido una reflexión más personal al afirmar que "será el mejor del mundo, pero tendrá que tener una novia rápido".
Futre tiene claro que Yamal es muy joven y considera imprescindible que mantenga una relación estable para ayudarle a centrarse en su carrera profesional: "Es importante que tenga una novia. Cuando conocí a Isabel, la madre de mis hijos, desde ahí empecé a ser profesional al 100%. A partir de ahí también empecé a tener peso dentro del vestuario del Oporto".
