Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - TenerifeGabriel Jesus GuardiolaGabriel JesúsMourinhoPróximo partido Real MadridClasificación general Vuelta a España hoyEtapa 10 Vuelta a EspañaPerfil Gabriel JesúsPichichi LaLigaUTMB DirectoMercado FichajesFernando TorresGuardiolaAlcarazMiguel Indurain hijoAdama TraoréFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin

TELEVISIÓN

El aviso de Pablo Motos antes de empezar 'El Hormiguero': "La he liado"

El presentador valenciano sorprende con su nuevo 'look' antes de empezar la nueva temporada, que empezará el próximo lunes 7 de septiembre

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero'

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero' / SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Ya está a la vuelta de la esquina una nueva temporada de 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos. El formato de Antena 3 es el claro dominador de la franja horaria, a pesar de la irrupción que tuvo hace dos temporadas 'La Revuelta', conducido por David Broncano.

El equipo de Atresmedia ya tiene todo preparado para la próxima temporada, que empezará el próximo lunes 7 de septiembre a las 21:45 horas. Así lo demostraron varios compañeros de Motos a través de redes sociales, donde anunciaron el cambio radical que tiene el presentador valenciano días antes de empezar 'El Hormiguero'.

Motos sufrió un pequeño accidente mientras se arreglaba la barba, algo que Jorge Marrón, Damián Mollá y Juan Ibáñez no desaprovecharon para burlarse de él con un vídeo titulado 'La he liado'.

El vídeo empezó con el valenciano de espaldas junto a sus compañeros de programa y Mollá expresó: "Pablo Motos la ha liado parda y se niega a presentar 'El Hormiguero'". En ese instante, Marrón anunció que había pasado algo: "Se ha afeitado el bigote sin querer".

Jorge Marrón, Damián Mollá, Juan Ibáñez y Pablo Motos

Jorge Marrón, Damián Mollá, Juan Ibáñez y Pablo Motos / Instagram

El colaborador de Antena 3 siguió erre que erre: "Está muy raro; solo se ha afeitado el bigote, pero la barba se la ha dejado".

La reacción a su nuevo 'look' no está pasando desapercibida en redes sociales, donde varios de sus seguidores alucinaron con el cambio: "Pero si parece un superhéroe", "El lobezno que te llega cuando pides por AliExpress" o "Pablezno".

Una nueva temporada llena de ilusión

El formato de Atresmedia quiere volver a ser el líder de las noches de lunes a jueves, pero no lo tendrá nada fácil, especialmente por su competencia directa con 'La Revuelta', a pesar de arrasar en la última temporada, donde consiguió una cuota media del 14,5% y una audiencia media de 1.839.000 espectadores.

Noticias relacionadas

Unos números que no serán nada sencillos de superar, aunque Motos tiene entre ceja y ceja el objetivo de hacerlo. Por ahora, no se conoce quiénes serán los primeros invitados de la nueva temporada de 'El Hormiguero', aunque se espera que se anuncien en las próximas horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jorge Samuel Gutiérrez, exjefe de cocina del Manchester City: 'A Guardiola le gustan mucho los guisantes a la catalana y siempre me pedía la misma carne
  2. Pepe Viyuela, actor español, sobre el deporte: 'El fútbol de barrio es lo que de verdad me hace feliz
  3. Gonzalo Bernardos, economista: “¿Tiene capacidad España para controlar 19 km de frontera en Ceuta y Melilla? Hasta el momento, la Unión Europea ha pagado alrededor de 2.000 millones a Marruecos por hacerlo”
  4. Paco, único habitante de una aldea en la Sierra de Segura: 'Aquí hay mucha calidad de vida, pero muy poca variedad. Esto va a desaparecer
  5. Borja Iglesias (33 años), futbolista: 'Si tuviera que recomendar un restaurante de Madrid sería Punta Arena. Comida mexicana muy rica cerca de la embajada
  6. La jubilación se complica: miles de españoles llegan a los 65 sin derecho a pensión
  7. Ana, limpiadora en Suiza: 'Cobro más dinero que un ingeniero en España. Gano 120 euros por una jornada de trabajo de cuatro horas
  8. María José Tarancón, economista: 'Las pymes y los autónomos somos el recaudador gratuito de Hacienda

El aviso de Pablo Motos antes de empezar 'El Hormiguero': "La he liado"

El aviso de Pablo Motos antes de empezar 'El Hormiguero': "La he liado"

Una persona muere tras las inundaciones repentinas en el Gran Cañón del Colorado

Una persona muere tras las inundaciones repentinas en el Gran Cañón del Colorado

Nicolás Maduro sorprende con varias fotografías desde la cárcel: "Es un pequeño regalo de amor y esperanza"

Nicolás Maduro sorprende con varias fotografías desde la cárcel: "Es un pequeño regalo de amor y esperanza"

Momentos de tensión a las puertas del campamento de Loma Colmenar

Momentos de tensión a las puertas del campamento de Loma Colmenar

Tu aire acondicionado gotea sobre el vecino: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal y quién debe hacerse cargo

Tu aire acondicionado gotea sobre el vecino: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal y quién debe hacerse cargo

Trump publica un vídeo generado con IA que muestra la destrucción de la isla iraní de Jarg

Trump publica un vídeo generado con IA que muestra la destrucción de la isla iraní de Jarg

Irán lanza drones contra una base aérea utilizada por EEUU en Emiratos Árabes Unidos

Irán lanza drones contra una base aérea utilizada por EEUU en Emiratos Árabes Unidos

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"