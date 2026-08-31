El aviso de Pablo Motos antes de empezar 'El Hormiguero': "La he liado"

Ya está a la vuelta de la esquina una nueva temporada de 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos. El formato de Antena 3 es el claro dominador de la franja horaria, a pesar de la irrupción que tuvo hace dos temporadas 'La Revuelta', conducido por David Broncano.

El equipo de Atresmedia ya tiene todo preparado para la próxima temporada, que empezará el próximo lunes 7 de septiembre a las 21:45 horas. Así lo demostraron varios compañeros de Motos a través de redes sociales, donde anunciaron el cambio radical que tiene el presentador valenciano días antes de empezar 'El Hormiguero'.

Motos sufrió un pequeño accidente mientras se arreglaba la barba, algo que Jorge Marrón, Damián Mollá y Juan Ibáñez no desaprovecharon para burlarse de él con un vídeo titulado 'La he liado'.

El vídeo empezó con el valenciano de espaldas junto a sus compañeros de programa y Mollá expresó: "Pablo Motos la ha liado parda y se niega a presentar 'El Hormiguero'". En ese instante, Marrón anunció que había pasado algo: "Se ha afeitado el bigote sin querer".

Jorge Marrón, Damián Mollá, Juan Ibáñez y Pablo Motos / Instagram

El colaborador de Antena 3 siguió erre que erre: "Está muy raro; solo se ha afeitado el bigote, pero la barba se la ha dejado".

La reacción a su nuevo 'look' no está pasando desapercibida en redes sociales, donde varios de sus seguidores alucinaron con el cambio: "Pero si parece un superhéroe", "El lobezno que te llega cuando pides por AliExpress" o "Pablezno".

Una nueva temporada llena de ilusión

El formato de Atresmedia quiere volver a ser el líder de las noches de lunes a jueves, pero no lo tendrá nada fácil, especialmente por su competencia directa con 'La Revuelta', a pesar de arrasar en la última temporada, donde consiguió una cuota media del 14,5% y una audiencia media de 1.839.000 espectadores.

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Unos números que no serán nada sencillos de superar, aunque Motos tiene entre ceja y ceja el objetivo de hacerlo. Por ahora, no se conoce quiénes serán los primeros invitados de la nueva temporada de 'El Hormiguero', aunque se espera que se anuncien en las próximas horas.