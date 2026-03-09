SUPERMERCADOS
Aviso de la OCU a los compradores de tortillas de patata en el supermercado: la mayoría suspende
De 33 tortillas de diferentes marcas, 22 de ellas no alcanzaron una valoración aceptable
La tortilla de patatas es uno de los platos más representativos de la gastronomía española. Aunque es sencilla de preparar en casa, muchos apuestan por comprarla preparada en casa, y es ahí cuando la calidad puede variar mucho de una marca a otra.
Eso es precisamente lo que revela un análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha examinado decenas de tortillas envasadas disponibles en las principales cadenas de supermercados de nuestro país.
Entre los principales problemas detectados aparecen tortillas demasiado duras, falta de jugosidad o una mezcla poco equilibrada entre huevo y patata, elementos fundamentales para conseguir una buena tortilla.
Estas deficiencias afectan sobre todo al sabor final del producto, uno de los criterios más importantes para los expertos que participaron en la evaluación desarrollada por la OCU.
En el apartado nutricional, la mayoria de tortillas cumplen con los estandares mínimos: muchas obtienen una calificación C en el sistema Nutriscore, aunque algunas tienen niveles elevados de sal o aditivos conservantes que elevan la nota a la D.
Eso sí, la OCU señala un ingrediente muy concreto que preocupa y bastante a los expertos: el benzoato de sodio (E211), un conservante que puede provocar ciertas reacciones alérgicas a algunos usuarios: un consumo excesivo puede causar urticaria, crisis asmáticas o hiperactividad en niños, sobre todo si se combina su ingesta con algunos colorantes.
¿Cuáles son las mejores tortillas de patatas del supermercado?
¿Y cuáles son entonces las mejores tortillas del supermercado? La versión con cebolla de Mercadona obtuvo una de las mejores puntuaciones junto a la tortilla con cebolla Al Punto Día (que prescinde del conservante E211 del que hemos hablado).
En las versiones sin cebolla, destacan dos: Corral de Monegros Fresca por su sabor (una de las más parecidas a una tortilla de patatas casera) y la tortilla de Auchan (Alcampo) por ser equilibrada y no tener aditivos.
