Capitanes BarçaEspaña - Francia balonmanoSorteo Copa del Rey baloncestoClasificación sin VARSchumacherPatricio PacíficoCañizaresLaportaPróximo partido BarcelonaCazorlaHorario AlcarazCuartos Open de AustraliaBarcelona - Copenhague horarioPiqueAnder BasurtoKilian JornetBota de OroPichichi LaLigaKhabibElecciones BarçaMercado de Fichajes hoyGonzalo BernardosLey de SucesionesNieve Barcelona
Aviso del Meteocat: nieve y rachas de viento muy fuertes en estas zonas de Catalunya

El tiempo se mantiene inestable en buena parte de Catalunya

Meteocat

Meteocat / SPORT.es

David Cruz

David Cruz

No guardes de momento el paraguas ni el abrigo porque Catalunya comienza la semana con un tiempo inestable, marcado por cielos cubiertos, nevadas en el Pirineo y rachas de viento muy fuertes en varias zonas de la comunidad, tal y cómo destaca el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en su último reporte.

Cómo será el tiempo en Catalunya este lunes 26 de enero de 2026

Durante las primeras horas de la mañana de este lunes, el cielo se mantendrá poco nublado en buena parte de Catalunya, más despejado en el litoral y prelitoral central y norte. Sin embargo, en el Pirineo, sobre todo en el norte de la cordillera y en el sector occidental, y en algunas zonas del Prepirineo occidental, el día ha comenzado muy cubierto como ya habrás notado al asomarte a la ventana.

Será a partir de la tarde cuando las nubes vayan cobrando protagonismo en buena parte de la región: la nubosidad irá avanzando de oreste a este hasta dejar el cielo cubierto en toda Catalunya al final de la jornada.

Si nos centramos en las precipitaciones, el Meteocat prevé lluvias hasta el mediodía en el Pirineo occidental y en el norte de la cordillera, con una intensidad débil o moderada. Ya por la tarde y noche, las lluvias y la nieve quedarán concentradas en el tercio occidental de Catalunya.

Con este panorama, la nieve será uno de los principales protagonistas del día. En el Pirineo occidental se esperan acumulaciones superiores a los 10 centímetros por encima de los 900 metros y superar los 30 centímetros en cotas superiores a los 2.000 metros: la cota de nieve irá ascendiendo con el paso de las horas hasta los 1.800 metros al final del día.

Con esta subida de la cota de nieve, se espera también un aumento de las temperaturas máximas en buena parte de Catalunya, exceptuando el tercio sur y el litoral sur (provincia de Tarragona), donde no se registrarán apenas cambios.

Por último, el viento también será noticia en la jornada de hoy con rachas fuertes o muy fuertes en los extremos de Catalunya, el litoral y prelitoral sur y las zonas montañosas del Pirineo, donde pueden producirse ventiscas de nieve.

