El aviso de METEOCAT por peligro de nieve: a partir de domingo

El invierno ya está aquí. Meteocat ha emitido avisos por nieve y frío intenso en Cataluña, incluyendo Barcelona, a partir del próximo domingo, con nevadas en cotas bajas y temperaturas bajo cero en el interior, provocando heladas y situación invernal. Así se alcanza este viernes 2 de enero, una jornada que podría marcar el final del periodo de estabilidad antes de un giro notable en las condiciones meteorológicas. En este segundo día del año se espera un tiempo relativamente tranquilo.

Las previsiones apuntan a intervalos de nubes y claros, con temperaturas algo más suaves que en días anteriores. En Barcelona, las mínimas se mantendrían alrededor de los 8 grados, mientras que las máximas podrían situarse cerca de los 15. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indica que este escenario comenzará a cambiar a partir del fin de semana. Ya desde el sábado 3 de enero se notará un aumento de la nubosidad en la capital catalana.

La situación del domingo

Aunque el sábado podría transcurrir sin precipitaciones destacables, el domingo 4 aumenta la posibilidad de lluvia. De producirse, no se prevén aguaceros intensos, pero sí lluvias continuadas a lo largo del día. Según los modelos, las precipitaciones podrían iniciarse durante la madrugada del domingo y repetirse al final de la jornada, especialmente entre la tarde y primeras horas de la noche, humedeciendo de nuevo las calles de la ciudad.

El cambio más relevante, sin embargo, se espera con el arranque de la próxima semana. A partir del lunes se prevé la entrada de una masa de aire muy frío que provocará un descenso generalizado de las temperaturas en gran parte del país.

En Barcelona, los termómetros podrían caer de forma acusada, con mínimas cercanas a los 0 grados y máximas que difícilmente superarían los 10. El ambiente será plenamente invernal.

El aviso de METEOCAT

METEOCAT ha alertado ahora de una posible situación de peligro de nieve, aunque es mínima. Será el domingo a partir de las 19:00, con posibilidad de espesor de 0cm a cotes hasta 200m, y un grado de peligro máximo de 1 grado sobre 6.

Meteocat también ha informado de la borrasca Francis. La borrasca es el primer gran sistema frontal de 2026, siendo la sexta con nombre de la temporada 2025-2026 según la lista oficial de la AEMET. A día de hoy, 2 de enero de 2026, estos son sus efectos y evolución previstos. Primero, un impacto en Canarias: Ha dejado precipitaciones intensas, acumulando casi 70-78 litros por metro cuadrado en zonas como La Palma y registrando rachas de viento superiores a 90 km/h. Se han reportado las primeras nevadas en el pico del Teide.

La borrasca se aproxima al oeste peninsular, provocando lluvias generalizadas este viernes en gran parte del país, oleaje y un desplome térmico.