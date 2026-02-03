El aviso de Meteocat para hoy: vuelve la nieve a Catalunya en cotas bajas

El Servei Meteorológic de Catalunya (Meteocat) ha actualizado la previsión meteorológica para este martes 3 de febrero de 2026 y lo ha hecho con un aviso: una jornada marcada por el aumento de la nubosidad, un ligero descenso de las temperaturas y la llegada de precipitaciones débiles que se traducirán en algunas nevadas en cotas bajas,

Previsión del tiempo en Catalunya el 3 de febrero de 2026, según Meteocat

Según el organismo oficial, en el Pirineo y Prepirineo el cielo se mantendrá entre poco nuboso y cubierto durante buena parte del día. En el resto de Catalunya, la mañana comenzará con cielo despejado o poco nublado, creciendo las nubes altas y medias a medida que avance el día.

Las precipitaciones llegarán a partir de la tarde al tercio oeste de Catalunya, con especial importancia en la vertiente sur del Pirineo. Es aquí donde Meteocat señala que serán lluvias escasas, aunque de nieve en cotas bajas: a partir de 800 metros en el Pirineo y Prepirineo, con una cota de nieve más alta en el resto de la comunidad (1.100 metros).

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán de forma ligera, sobre todo en el interior y en cotas altas del Pirineo, donde el descenso será mucho más notable. En el litoral, en cambio, los valores se mantendrán parecidos a los de jornadas anteriores.

Otro detalle muy importante a la hora de conducir es la visibilidad: será buena en general, con condiciones malas únicamente en cotas altas del Pirineo y Prepirineo, así como bancos de niebla en zonas habituales de la depresión Central hasta media mañana.

Si nos centramos en el viento, será flojo y variable en comarcas del interior durante la mañana y a última hora de la jornada. En el litoral, hablaremos de terral flojo, con rachas moderadas, aunque por la tarde pueden registrarse rachas fuertes en la Costa Brava: mucho cuidado si vais a realizar actividades marítimas o desplazamientos por carretera.