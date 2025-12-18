El aviso de Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre las cenas de empresa: "Puede terminar en una carta de despido"

Con la llegada de la Navidad, los restaurantes se llenan de reservas para grupos grandes. Como parte de la tradición, muchas empresas organizan comidas o cenas para reunir a sus empleados y celebrar estas fechas, generando un ambiente relajado y festivo entre compañeros.

No todos los trabajadores deciden asistir, y aunque es recomendable invitar a toda la plantilla, cada empleado puede elegir libremente si participa o prefiere no hacerlo. Aunque en ocasiones pueda sentirse cierta presión social para acudir, no existe ninguna obligación legal de asistir, siempre y cuando el evento se realice fuera del horario laboral.

El abogado laboralista Juanma Lorente ha lanzado una advertencia que muchos trabajadores podrían tomar muy en serio de cara a las próximas cenas de empresa: "No vayas a una comida de empresa si te llevas mal con algún compañero o con algún jefe".

Según el experto, la combinación de trabajo y vida social puede convertirse en un terreno delicado cuando existen tensiones personales entre compañeros: "Vais a beber y va a ser un problema".

Lorente recuerda que estos eventos no se hacen en "un bar cualquiera" y que el contexto laboral sigue presente incluso fuera de la oficina: "Estáis en un ambiente de trabajo, y todo lo que hagáis ese día puede terminar escrito en una carta de despido".

El abogado laboralista señala que, aunque lleves 20 años siendo el mejor en tu trabajo, si vas a la reunión y tienes un enfrentamiento con un compañero o un jefe que te cae mal, "te puedes ver fuera de la empresa".

Por ese motivo recomienda que si existe algún riesgo de conflicto, lo mejor es abstenerse: "Si sabéis que se puede liar, no vayáis. Cualquier cosa que hagas en la cena de empresa, cualquiera que no le guste a la empresa o a tu jefe o que pueda perjudicar de alguna manera a tu trabajo, es motivo de despido".