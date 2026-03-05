Aviso a los jóvenes menores de 30 años: así puedes ahorrar hasta 400 euros en la declaración de la Renta

La campaña de la declaración de la Renta 2025-2026 comenzará el próximo 8 de abril de 2026, fecha a partir de la cual los contribuyentes podrán consultar sus datos fiscales y presentar la declaración por internet a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

El plazo se mantendrá abierto hasta el próximo 30 de junio, mientras que la asistencia telefónica estará disponible a partir del 6 de mayo y la atención presencial en oficinas arrancará el 1 de junio, siempre con cita previa bajo el brazo.

En esta nueva campaña fiscal, una de las medidas más interesantes es una deducción autonómica destinada a jóvenes menores de 30 años que compaginan estudios y trabajo en la Comunidad de Madrid.

¿Joven menor de 30 años en Madrid, estudiando y trabajando?

Esta deducción permite descontar hasta 400 euros en la declaración de la Renta, ya que contempla la posibilidad de deducir el 50% del importe de la matrícula en estudios universitarios de Grado o ciclos de FP de Grado Superior.

El límite máximo de esta bonificación fiscal se ha situado en 400 euros por contribuyente y año.

¿Cuál es el objetivo de esta medida? Apoyar a quienes asumen simultáneamente la exigencia de formarse académicamente y trabajar al mismo tiempo, facilitando de esta forma la conciliación entre educación y empleo en una edad temprana, sin tanta dependencia de la familia.

Para poder beneficiarse de esta deducción es necesario cumplir varios requisitos:

El contribuyente debe tener menos de 30 años y estar matriculado a tiempo completo en estudios oficiales .

. Debe acreditar actividad laboral durante al menos 300 días al año, ya sea como trabajador por cuenta propia o ajena.

De ese periodo trabajado, al menos cinco meses deben coincidir con el calendario lectivo, lo que demuestra que el estudiante realmente ha compaginado empleo y formación. Quedan excluidos los contratos de formación o los estudios a tiempo parcial que no cumplan estas condiciones. En total, más de 15.000 madrileños se podrán beneficiar de esta nueva deducción.