RENTA
Aviso a los jóvenes menores de 30 años: así puedes ahorrar hasta 400 euros en la declaración de la Renta
La deducción que podrán aplicar miles de jóvenes menores de 30 años
La campaña de la declaración de la Renta 2025-2026 comenzará el próximo 8 de abril de 2026, fecha a partir de la cual los contribuyentes podrán consultar sus datos fiscales y presentar la declaración por internet a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.
El plazo se mantendrá abierto hasta el próximo 30 de junio, mientras que la asistencia telefónica estará disponible a partir del 6 de mayo y la atención presencial en oficinas arrancará el 1 de junio, siempre con cita previa bajo el brazo.
En esta nueva campaña fiscal, una de las medidas más interesantes es una deducción autonómica destinada a jóvenes menores de 30 años que compaginan estudios y trabajo en la Comunidad de Madrid.
¿Joven menor de 30 años en Madrid, estudiando y trabajando?
Esta deducción permite descontar hasta 400 euros en la declaración de la Renta, ya que contempla la posibilidad de deducir el 50% del importe de la matrícula en estudios universitarios de Grado o ciclos de FP de Grado Superior.
El límite máximo de esta bonificación fiscal se ha situado en 400 euros por contribuyente y año.
¿Cuál es el objetivo de esta medida? Apoyar a quienes asumen simultáneamente la exigencia de formarse académicamente y trabajar al mismo tiempo, facilitando de esta forma la conciliación entre educación y empleo en una edad temprana, sin tanta dependencia de la familia.
Para poder beneficiarse de esta deducción es necesario cumplir varios requisitos:
- El contribuyente debe tener menos de 30 años y estar matriculado a tiempo completo en estudios oficiales.
- Debe acreditar actividad laboral durante al menos 300 días al año, ya sea como trabajador por cuenta propia o ajena.
De ese periodo trabajado, al menos cinco meses deben coincidir con el calendario lectivo, lo que demuestra que el estudiante realmente ha compaginado empleo y formación. Quedan excluidos los contratos de formación o los estudios a tiempo parcial que no cumplan estas condiciones. En total, más de 15.000 madrileños se podrán beneficiar de esta nueva deducción.
