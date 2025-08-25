El aviso de Jorge Rey sobre el huracán Erin: así afectará a España esta semana

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Ahora, el joven ha explicado que estos próximos días se espera la llegada de inestabilidad en muchos puntos de España. "Además, esperamos las tormentas de manera fuerte, no solo en zonas del Valle del Ebro, si no, también se reforzarán en zonas del norte, así como en muchos puntos del mediterráneo", ha añadido.

Jorge Rey ha alertado que el martes se centrará la inestabilidad en áreas de Almería, Murcia, en áreas de la Comunidad Valenciana y en el este de Castilla-La Mancha, y que el miércoles se irá hacia Cataluña, Aragón, Navarra, y áreas de Castilla y León.

El burgalés ha comentado que el jueves, esa inestabilidad se reforzará en áreas de Cataluña, incluso de Aragón: "Hablamos de tormentas que nos van a invadir en muchos puntos, también haciendo bajar los mercurios".

Las temperaturas irán descendiendo con la llegada de tormentas, aunque, según ha declarado el joven, "hablamos de un tiempo de verano, agradable. Incluso hablamos de ascensos de temperaturas bastante marcados".

Además, Jorge Rey ha anunciado que llegará el huracán Erin: "En su transcurso por el Atlántico llegará a Europa, pero no como huracán ya, si no, como exhuracán, siendo recordado como la última borrasca profunda de la temporada, que termina este mes de agosto".

El burgalés ha explicado que las últimas actualizaciones meteorológicas revelan como esta semana, a pesar de la llegada del fuerte viento y la llegada de fuertes tormentas, van a ser de manera mucho menos importante y se ceñirán a áreas del Cantábrico y sobre todo, de Aragón y Cataluña.

El joven tiene claro que estas borrascas acabarán profundizando más hacia la Península Ibérica, "produciendo especialmente de cara a los primeros días del mes de septiembre, vientos de sur. Por tanto, masas africanas que lleguen aquí a la Península, produciendo temperaturas que puedan llegar, incluso, a más de 30 grados en áreas del norte".