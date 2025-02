Aviso importante: los jubilados que perderán la pensión en caso de no presentar este documento

La jubilación es una etapa ansiada por muchos trabajadores. Después de una dura y extensa vida laboral, la desconexión y la salida del mercado laboral son premios más que merecidos. Una vez se alcanza la edad ordinaria, la Seguridad Social se encarga de proporcionar la pensión.

No obstante, hay personas que no han cotizado los 15 años mínimos para acceder a una pensión contributiva. Por eso, el Estado proporciona las no contributivas, unas ayudas que ayudan a las personas más vulnerables a cubrir sus necesidades básicas que abarcan tanto la jubilación como la invalidez. En 2025, la cuantía ha subido un 9% y ha ascendido a los 564,7 euros mensuales.

Para recibir esta prestación hay que cumplir con una serie de requisitos. Es obligatorio acreditar una edad igual o superior a 65 años y residir en España durante 10 años, que deben comprender entre los 16 y la fecha en la que la persona tiene derecho a la pensión, y 2 años deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud. También hay que tener ingresos inferiore a los 7.905,80 euros anuales.

¿Qué documento hay que presentar para que la Seguridad Social no suspenda la entrega de la pensión no contributiva?

Es obligatorio presentar la declaración anual de rentas a la IMSERSO o Comunidad Autónoma que gestiona la ayuda. En caso de no hacerlo, los organismos pueden suspender la entrega de la prestación. Los jubilados tienen hasta el 31 de marzo para realizar el envío de dicho trámite.