Aviso a los herederos: así queda el Impuesto de Sucesiones en 2026 y quién se libra de pagar

Con el cierre definitivo de 2025, los herederos deben tener muy claro cómo queda el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en España. Y es que las comunidades autónomas poseen mecanismos que te permiten pagar mucho menos, prácticamente nada, o directamente cero euros.

Un detalle fundamental: el impuesto se liquida en la comunidad donde residía el fallecido, no dónde se sitúen los bienes, tal y cómo recuerda la Agencia Tributaria.

El estado del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en cada comunidad autónoma

Empezamos hablando de Madrid, Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura: aquí, los descendientes, ascendientes y cónyuges disfrutan de bonificaciones del 99%. En el caso madrileño, hermanos, tíos y sobrinos tienen una rebaja del 50%.

Galicia mantiene la exención total en herencias directas hasta un millón de euros, mientras que el País Vasco no exige pagar impuestos si la herencia es inferior a 400.000 euros entre familiares directos. Algo más dura es Navarra: un tipo 0% a los cónyuges hasta 250.000 euros.

En Canarias, prácticamente todos los familiares hasta tíos y sobrinos están exentos gracias a una bonificación del 99,9%. Baleares va más allá: las herencias entre ascendientes, descendientes y cónyuges no tributan nada, y los hermanos y sobrinos cuentan con rebajas de hasta el 50%.

Andalucía permite heredar hasta un millón de euros sin pagar impuestos a familiares directos, mientras que Castilla-La Mancha bonifica el 100% hasta 300.000 euros. En Asturias, la exención alcanza los 300.000 euros para herederos directos.

En el lado opuesto están comunidades como Catalunya, donde las reducciones son más limitadas y dependen del parentesco, o Aragón, que combina bonificaciones con reducciones elevadas que pueden llegar hasta los 3 millones de euros.

¿Qué debes aprender de todo esto? Antes de aceptar una herencia, tienes que revisar bien la normativa autonómica, porque el ahorro puede ser de miles (o cientos de miles) de euros. Así de sencillo. Consúltalo con un abogado especializado en herencias y aclara todas tus dudas.