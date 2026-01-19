Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cruces Copa del ReyRival Barcelona CopaSorteo Copa del ReyJoan PradellsDjokovicBrahimSenegal - MarruecosAudios VAR Real Sociedad - BarcelonaOpen Australia directoBadosaGil ManzanoAlemania - España balonmanoKevin PunterIniestaTrenes CórdobaJosé ElíasOpen Australia 2026Europeo Balonmano 2026Playoffs NFL 2026Mercado de Fichajes hoyJuan Carlos Rivero
instagramlinkedin

HERENCIAS

Aviso a los herederos: así queda el Impuesto de Sucesiones en 2026 y quién se libra de pagar

Descubre en qué comunidades autónomas los herederos no tienen que pagar el Impuesto de Sucesiones

La advertencia de Hacienda sobre las herencias

La advertencia de Hacienda sobre las herencias / Sport

David Cruz

David Cruz

Con el cierre definitivo de 2025, los herederos deben tener muy claro cómo queda el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en España. Y es que las comunidades autónomas poseen mecanismos que te permiten pagar mucho menos, prácticamente nada, o directamente cero euros.

Un detalle fundamental: el impuesto se liquida en la comunidad donde residía el fallecido, no dónde se sitúen los bienes, tal y cómo recuerda la Agencia Tributaria.

El estado del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en cada comunidad autónoma

Empezamos hablando de Madrid, Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura: aquí, los descendientes, ascendientes y cónyuges disfrutan de bonificaciones del 99%. En el caso madrileño, hermanos, tíos y sobrinos tienen una rebaja del 50%.

Galicia mantiene la exención total en herencias directas hasta un millón de euros, mientras que el País Vasco no exige pagar impuestos si la herencia es inferior a 400.000 euros entre familiares directos. Algo más dura es Navarra: un tipo 0% a los cónyuges hasta 250.000 euros.

En Canarias, prácticamente todos los familiares hasta tíos y sobrinos están exentos gracias a una bonificación del 99,9%. Baleares va más allá: las herencias entre ascendientes, descendientes y cónyuges no tributan nada, y los hermanos y sobrinos cuentan con rebajas de hasta el 50%.

Andalucía permite heredar hasta un millón de euros sin pagar impuestos a familiares directos, mientras que Castilla-La Mancha bonifica el 100% hasta 300.000 euros. En Asturias, la exención alcanza los 300.000 euros para herederos directos.

En el lado opuesto están comunidades como Catalunya, donde las reducciones son más limitadas y dependen del parentesco, o Aragón, que combina bonificaciones con reducciones elevadas que pueden llegar hasta los 3 millones de euros.

Noticias relacionadas y más

¿Qué debes aprender de todo esto? Antes de aceptar una herencia, tienes que revisar bien la normativa autonómica, porque el ahorro puede ser de miles (o cientos de miles) de euros. Así de sencillo. Consúltalo con un abogado especializado en herencias y aclara todas tus dudas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Elías, multimillonario, sobre su estilo de vida: 'Si me levanto y no me apetece trabajar, no voy
  2. La trampa de la baliza V16 que incluso la DGT alerta y da la razón a los detractores: 'Visible a 1.000 metros, pero...
  3. Álvaro Morata y Alice Campello se separan: Última hora de la relación más tortuosa en el fútbol
  4. Jorge Rey advierte del regreso al invierno crudo en pocos días: 'A finales de la semana que viene llega más aire frío y nieve
  5. La DGT alerta a los usuarios de patinetes eléctricos: Nueva normativa para final de enero con multas de hasta 1.000 euros
  6. Santi Segalà, jefe de predicción del Meteocat, alerta del temporal que llega el lunes a Catalunya: 'Un 70% de lo que fue el Gloria
  7. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la pausa para el café no puede ser inferior a 15 minutos
  8. Precio del euríbor hoy, 16 de enero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados

Cambio en la Ley de sucesiones: "Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero"

Cambio en la Ley de sucesiones: "Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero"

La reina Letizia: "La prioridad ahora es acompañar y asistir a todas las personas afectadas por este accidente brutal"

La reina Letizia: "La prioridad ahora es acompañar y asistir a todas las personas afectadas por este accidente brutal"

"Todavía no hemos podido contactar con mi padre, llamamos a todos los hospitales y nada": las redes, el altavoz de los familiares de Huelva en el accidente de Adamuz

"Todavía no hemos podido contactar con mi padre, llamamos a todos los hospitales y nada": las redes, el altavoz de los familiares de Huelva en el accidente de Adamuz

Un nefrólogo lanza el aviso: las dos cosas que debes hacer ya para cuidar tus riñones y envejecer más despacio

Un nefrólogo lanza el aviso: las dos cosas que debes hacer ya para cuidar tus riñones y envejecer más despacio

Aviso a los herederos: así queda el Impuesto de Sucesiones en 2026 y quién se libra de pagar

Aviso a los herederos: así queda el Impuesto de Sucesiones en 2026 y quién se libra de pagar

El mayor susto de su vida: una mujer se despierta con una serpiente de 2 metros dentro de su cama

El mayor susto de su vida: una mujer se despierta con una serpiente de 2 metros dentro de su cama

Juanma Moreno, sobre el rescate del Alvia en Adamuz: "Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas"

Juanma Moreno, sobre el rescate del Alvia en Adamuz: "Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas"

Juanma Moreno, sobre el rescate del Alvia en Adamuz: "Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas"