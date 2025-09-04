Aviso de Hacienda: así puedes conseguir el cheque familiar de 2.400 euros

Las familias pueden beneficiarse de este cheque de hasta 2.400 euros que Hacienda está dando a las familias más necesitadas. El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo plan de ayudas qué beneficiará a todos los hogares que cumplan con unos mínimos establecidos en las bases de la convocatoria.

La Agencia Tributaria permitirá deducirse hasta 2400 euros de la declaración de la próxima Declaración de la Renta y se podrá solicitar tanto si sale a pagar como devolver.

El gobierno quiere combatir la exagerada subida de precios dando un subsidio especial a este tipo de familias que necesitan gastar mucho dinero mensualmente.

Esta es otra de las numerosas ayudas y bonos que están recibiendo las personas que más lo necesitan para llegar a fin de mes. Siempre es necesario tener un salario máximo y cumplir con otros parámetros específicos para cada supuesto.

La elevada inflación de los precios ha provocado que muchos hogares tengan que recurrir a este tipo de complementos para poder hacer sus compras de comida y otros productos esenciales. Sin embargo, quedarán excluidos directamente de la solicitud: los padres con hijos que estén trabajando, cobren la prestación contributiva de desempleo o un subsidio por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

¿Quiénes podrán pedirlo?

Existen dos tipos de ayudas dependiendo de la cantidad de hijos de esa familia. En primer lugar, Hacienda indica que las familias numerosas de tres o dos hijos sin ninguna discapacidad reconocida tendrán un subsidio de 1.200 euros al año o un pago mensual anticipado de 100 euros mensuales.

Por otro lado, las familias numerosas de categoría especial, las que tienen 5 hijos son más, podrán recibir la cantidad de 2.400 euros con un añadido de 600 euros por hijo a partir del quinto. El ingreso se hará igual que el caso anterior, pudiendo elegir entre un beneficio directo o un pago repartido entre los 12 meses del año.

Podrán acceder a ellas estas familias:

Numerosas

Las monoparentales con dos hijos.

Las formadas por dos hijos donde el progenitor o el hijo tengan discapacidad.

Las formadas por dos hijos siendo el titular de la custodia víctima de violencia de género

Las de dos hijos en las que el padre o la madre tenga tratamiento hospitalario durante un año o más o haya entrado en prisión.

Los requisitos económicos que pide Hacienda son similares a los de cualquier ayuda:

Ser contribuyentes del IRPF en el ejercicio 2022.

Tener residencia habitual en España.

Tener rentas y patrimonio por debajo de determinados límites.

La Agencia Tributaria recuerda que “mientras la situación familiar no sufra modificaciones, no es necesario presentar ese modelo en cada año”. Este formulario al que se refiere, y que solo tendrán que presentarlo los primeros solicitantes, es el Modelo 143 que se puede encontrar en la web de la administración y los interesados tendrán que enviarlo lo más rápido posible para que empiecen a recibirla con el inicio de año.