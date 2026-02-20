Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRABAJO

El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el mercado laboral: "Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar"

El economista destaca que España genera empleo con éxito, pero la capacidad adquisitiva de los salarios no acompaña

Gonzalo Bernardos en laSexta Xplica

Gonzalo Bernardos en laSexta Xplica / LaSexta

Andrea Riera

Andrea Riera

España ha dado un giro importante en la creación de empleo en las últimas décadas. Aunque las cifras de ocupación han mejorado de forma sostenida, el aumento del empleo no siempre se traduce en mayor poder adquisitivo para los trabajadores

Sobre este tema se pronunció el economista Gonzalo Bernardos, que declaró en 'laSexta Xplica' que "España es un gran éxito generando empleo, pero tiene problemas en generar salario en términos de poder adquisitivo".

Bernardos recordó que durante las décadas de los 80, los 90 y finales de los 70, España no tuvo tanta suerte con el empleo y que "fracasó tremendamente" en originar empleo: "Había muchísimo paro, pero subían bastante los salarios".

Ahora el empleo crece, pero hay problemas en generación de salarios en términos de poder adquisitivo: "Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar. Hay un 67% de personas extranjeras que residen en España que trabajan o quieren trabajar, mientras que de españoles es un 56%".

El experto ha asegurado que la capacidad de empleabilidad de los españoles es baja, ya que "quieren trabajar donde les gusta, no donde realmente pueden, y nos encontramos con un desajuste tremendo entre oferta y demanda. Donde los españoles quieren, no encuentran trabajo".

El economista también compara la renta española con la de otros países europeos: "Si miramos la renta en términos de poder adquisitivo, España tiene más que Finlandia y más que Dinamarca, aunque por debajo de la Unión Europea. Hay que considerar que lo que cobramos no es lo que entra en nuestro bolsillo sino lo que pagan las empresas".

