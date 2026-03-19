Aviso del Gobierno: si quieres tener un perro, tendrás que hacer este curso obligatorio antes de adoptarlo

Siempre se ha dicho que muchas personas acaban teniendo mascotas en casa sin pensar en todos los problemas que puede conllevar, y especialmente responsabilidades. Es por ello que el Gobierno prepara un nuevo requisito que afectará a millones de ciudadanos a partir de ahora: será obligatorio hacer un curso para poder tener perro en España.

Quizás parezca una medida drástica, pero forma parte del desarrollo de la normativa de bienestar animal y su principal objetivo es frenar el abandono de mascotas, una de las principales lacras sociales en lo relativo a animales.

¿Sabías que cada año, cerca de 290.000 peros y gatos llegan a diferentes protectoras en España según datos de la Fundación Affinity? Cifras enormes e insostenibles que esconden problemas económicos, cambios familiares o falta de información sobre todo lo que implica convivir con un animal.

Es precisamente en este punto donde quiere actuar la nueva normativa: el curso obligatorio tendrá como objetivo formar a los futuros propietarios antes de comprar o adoptar un perro.

En el citado curso, se abordarán aspectos clave como los costes económicos, los cuidados básicos, las necesidades de comportamiento y la responsabilidad legal.

Este sencillo truco puede evitarle mucho dolor a nuestras mascotas. / Faro de Vigo

Desde la Dirección General de Derechos de los Animales creen que esta formación previa será esencial para evitar decisiones impulsivas. Muchos abandonos se producen porque los dueños no eran totalmente conscientes del compromiso que supone tener una mascota.

El problema se agrave por la baja identificación de los animales. Se cree que apenas un 7% de los perros que llegan a centros están correctamente identificados, por lo que es muy complicado que puedan volver con sus familias.

Aunque todavía no hay una fecha definitiva para su aplicación, el Gobierno insiste en que la clave está en la prevención y se espera que entre en vigor el curso antes de que termine el año, o ya en 2027, en función a los preparativos que sean necesarios.