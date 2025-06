El aviso de Gema López a Aitana sobre el éxito y la prensa: "O está muy bien asesorada o corre un riesgo"

Aitana Ocaña apareció por primera vez en 'Operación Triunfo 2017' con tan solo 18 años y desde entonces ha ido sumando cada vez más fanáticos a su alrededor que disfrutan del estilo de la catalana. Además, su caso es uno de los pocos que han mantenido el éxito adquirido en el programa, pues muchas veces los concursantes del 'reality' terminan perdiendo notoriedad.

Sin embargo, la fama puede ser muy dura si no se sabe gestionar o no se tiene la mente habituada a ella. Son muchos los testigos de personas públicas que lamentan que no pueden hacer actividades normales del día a día, como ir a comprar o a un restaurante, como solían hacer antes de la fama.

Recientemente, Aitana acudió a un lugar bastante accesible para todo el mundo, algo que provocó la llegada de reporteros de televisiones, como el programa de Antena 3, 'Espejo Público', que buscaban las últimas imágenes de la cantante que acaba de publicar nuevo álbum, 'Cuarto azul'.

Aitana, en una imagen promocional de su nuevo disco / Universal

Entonces, un par de individuos que acompañaban a la artista se percataron de la situación y se apresuraron a pedir que no la siguieran y despejaran el lugar, pues habrían terminado provocando la curiosidad de la gente, que habría terminado por encerrar a Aitana.

Por eso, Susana Griso, la presentadora del programa, lanzó una pregunta pertinente, dada la notoriedad que ha adquirido: "¿La fama la está volviendo una persona inaccesible?", cuestionaba a los contertulios.

Pilar Vida habla de Aitana en 'Espejo público'. / Antena 3

En este sentido, Gema López indicaba que puede ser peligroso para ella este nivel de notoriedad con tan solo 25 años: "Este éxito brutal que está teniendo, o está muy bien asesorada o corre un riesgo. Es muy joven. Cada cosa que hace se convierte en noticia. A mayor exposición, mayor demanda de información", preguntaba.

Aitana, además, ha sido noticia en las últimas semanas dada la posible relación que habría iniciado con el creador de contenido Plex.

Pilar Vidal, comentaba que en el futuro terminará por valorar mucho más algunas cosas que ahora quizás no le da importancia: "Tiene que llegar a gestionar la fama por sí misma. Habrá un momento en el que madure, cambie y empiece a darle importancia a cosas que ahora no valora", apuntaba. El motivo, comentaba, es que "todavía no se cree del todo el tipo de artista en el que se ha convertido".

Estas reflexiones llegan después de que la artista se sincerara respecto al episodio de depresión que sufrió en el pasado y que queda reflejado tanto en su documental en Netflix, 'Aitana: Metamorfosis', como en su último disco.