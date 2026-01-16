Aviso por fuertes nevadas: hasta un metro de nieve en solo 5 días

El Pirineo se está preparando en estos momentos para recibir una de las nevadas más importantes del invierno, especialmente en la vertiente sur y en el Pirineo y Prepirineo oriental.

Los modelos meteorológicos no mienten y ya apuntan a un episodio prolongado de precipitaciones en forma de nieve que podría dejar acumulaciones muy destacables de nieve entre hoy, viernes 16 de enero, y el próximo martes, 20 de enero de 2026.

Como ejemplo de la magnitud de este episodio, en zonas como La Molina se prevén espesores muy significativos que no se ven todos los años. Si bien este viernes apenas caerían entre 3 y 5 centímetros de nieve nueva, el grueso del temporal llegará durante el fin de semana y el inicio de la semana que viene.

El sábado las acumulaciones pueden situarse entre los 30 y 40 centímetros, el domingo entre 25 y 30 centímetros y el lunes otros 30 a 35 centímetros adicionales. Si bien el martes existe cierta incertidumbre, se podrían acumular hasta 40 centímetros más de nieve nueva.

Aunque estas cifras no deben tomarse nunca al pie de la letra, los expertos coinciden en un mensaje claro: va a nevar mucho. La cota de nieve se mantiene relativamente estable durante el episodio, moviéndose entre los 1.500-1.600 metros, lo que favorece que estas acumulaciones se den especialmente en estaciones de esquí y zonas de montaña altas.

Este episodio puede tener un impacto notable en la movilidad, especialmente en carreteras de montaña, puertos y acceso a estaciones. Las autoridades recomiendan extremar la precaución, consultar el estado de las vías antes de viajar y llevar cadenas o neumáticos de invierno si se prevén desplazamientos por las zonas afectadas.

La nevada es una magnífica noticia para el sector turístico, el deportivo y los recursos hídricos, pero exige prudencia: todo apunta a varios días de invierno intenso en el Pirineo, con un escenario plenamente invernal y copiosas nevadas.