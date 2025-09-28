Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Aviso especial de la AEMET: "¡Situación peligrosa!"

Los meteorólogos anuncian distintos cambios para los siguientes días

La AEMET avisa de lo que se espera en España

La AEMET avisa de lo que se espera en España

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto BraseroMario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

El final del mes de septiembre está marcado por la llegada del huracán Gabrielle a España. Aunque ya se ha convertido en una borrasca, en los últimos días ha entrado por el oeste de la península ibérica y se ha desplazado hacia el sureste, perdiendo intensidad rápidamente.

El organismo público ha compartido un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes del domingo 28 al martes 30 de septiembre. La AEMET ha advertido de que las zonas más afectadas serán "los tercios este y sur peninsulares".

"Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas. ¡Situación peligrosa!", ha alertado. La situación ha cambiado a partir de esta madrugada, ya que "las precipitaciones se irán extendiendo por áreas del oeste y centro peninsulares".

Las lluvias empezarán a ser intensas por la tarde, especialmente en puntos del oeste de Andalucía. "También se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes y persistentes en puntos de Aragón, meseta sur, Cataluña y Comunidad Valenciana, que pueden ir acompañados de granizo", ha compartido la agencia estatal.

Sin embargo, el organismo público ha alertado que los días más adversos serán el lunes 29 y el martes 30: "Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, a lo largo del tercio oriental peninsular".

Los mayores acumulados se prevén que será en el sur de la Comunidad Valenciana, donde podrían superarse los 200-250 mm. Una situación que recuerda a la DANA del año pasado.

La AMET ha querido dejar claro con el comunicado que "existe una alta incertidumbre en la trayectoria de la borrasca y en la interacción entre los distintos elementos que conforman esta situación". Por esta razon, es importante seguir los avisos de las próximas horas.

