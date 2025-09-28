TIEMPO
Aviso especial de la AEMET: "¡Situación peligrosa!"
Los meteorólogos anuncian distintos cambios para los siguientes días
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".
El final del mes de septiembre está marcado por la llegada del huracán Gabrielle a España. Aunque ya se ha convertido en una borrasca, en los últimos días ha entrado por el oeste de la península ibérica y se ha desplazado hacia el sureste, perdiendo intensidad rápidamente.
El organismo público ha compartido un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes del domingo 28 al martes 30 de septiembre. La AEMET ha advertido de que las zonas más afectadas serán "los tercios este y sur peninsulares".
"Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas. ¡Situación peligrosa!", ha alertado. La situación ha cambiado a partir de esta madrugada, ya que "las precipitaciones se irán extendiendo por áreas del oeste y centro peninsulares".
Las lluvias empezarán a ser intensas por la tarde, especialmente en puntos del oeste de Andalucía. "También se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes y persistentes en puntos de Aragón, meseta sur, Cataluña y Comunidad Valenciana, que pueden ir acompañados de granizo", ha compartido la agencia estatal.
Sin embargo, el organismo público ha alertado que los días más adversos serán el lunes 29 y el martes 30: "Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, a lo largo del tercio oriental peninsular".
Los mayores acumulados se prevén que será en el sur de la Comunidad Valenciana, donde podrían superarse los 200-250 mm. Una situación que recuerda a la DANA del año pasado.
La AMET ha querido dejar claro con el comunicado que "existe una alta incertidumbre en la trayectoria de la borrasca y en la interacción entre los distintos elementos que conforman esta situación". Por esta razon, es importante seguir los avisos de las próximas horas.
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- La razón por la que Santi Cañizares se casa con una mujer catalana tras solo cuatro meses de relación
- Una española sale sola por la noche en Marruecos y llega a esta reflexión: 'Es peligrosamente bonito
- Petón alza la voz contra el Real Madrid por la no expulsión de Sorloth: 'Vamos a vivir un debate
- Vida privada de Sergio Busquets: Así son la pareja, hijos e inversiones de 'Busi
- La Revuelta', en horas críticas
- Alessandro Lequio, en el punto de mira tras la confesión de una expareja: 'Había una rejilla en el techo
- Cómo Pau Gasol evitó la 'quiebra' de un novato en una cena de 30.000 dólares: 'Es mi responsabilidad como veterano