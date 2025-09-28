Aviso especial de la AEMET: "¡Situación peligrosa!"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

El final del mes de septiembre está marcado por la llegada del huracán Gabrielle a España. Aunque ya se ha convertido en una borrasca, en los últimos días ha entrado por el oeste de la península ibérica y se ha desplazado hacia el sureste, perdiendo intensidad rápidamente.

El organismo público ha compartido un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes del domingo 28 al martes 30 de septiembre. La AEMET ha advertido de que las zonas más afectadas serán "los tercios este y sur peninsulares".

"Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas. ¡Situación peligrosa!", ha alertado. La situación ha cambiado a partir de esta madrugada, ya que "las precipitaciones se irán extendiendo por áreas del oeste y centro peninsulares".

Las lluvias empezarán a ser intensas por la tarde, especialmente en puntos del oeste de Andalucía. "También se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes y persistentes en puntos de Aragón, meseta sur, Cataluña y Comunidad Valenciana, que pueden ir acompañados de granizo", ha compartido la agencia estatal.

Sin embargo, el organismo público ha alertado que los días más adversos serán el lunes 29 y el martes 30: "Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, a lo largo del tercio oriental peninsular".

Los mayores acumulados se prevén que será en el sur de la Comunidad Valenciana, donde podrían superarse los 200-250 mm. Una situación que recuerda a la DANA del año pasado.

+ info 👉https://t.co/48Lsr8R9TN pic.twitter.com/4XoFQudO1E — AEMET (@AEMET_Esp) September 27, 2025

La AMET ha querido dejar claro con el comunicado que "existe una alta incertidumbre en la trayectoria de la borrasca y en la interacción entre los distintos elementos que conforman esta situación". Por esta razon, es importante seguir los avisos de las próximas horas.