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SOCIEDAD

El aviso del empresario José Elías a los españoles: "Es la clave para entrar a un nuevo trabajo"

El dueño de La Sirena compartió una nueva reflexión a través de su cuenta de Instagram

José Elías, empresario, en su cuenta de YouTube

José Elías, empresario, en su cuenta de YouTube / YOUTUBE

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.

Uno de los últimos temas que abordó en su cuenta de Instagram fue cómo acceder a un nuevo puesto de trabajo. Sin embargo, advirtió sobre la "mentira del currículum", al considerar que "puedes contratar el mejor currículum del mundo, pero el hambre y las ganas de comerse el mundo no se compran con dinero".

El dueño de La Sirena explicó cuál considera que es la verdadera clave: "El talento te da el 'cómo', pero solo el hambre te da el 'hasta cuándo'".

El empresario reveló que "he visto a mentes brillantes con cvs impecables hundir proyectos prometedores. ¿La razón? No tenían ganas de comerse el mundo".

Por esta razón, el de Badalona explicó qué tipos de perfiles son los que realmente sacan adelante el trabajo. Uno de los que destacó es el de aquellas personas que no tienen "rango" ni ego cuando toca ensuciarse las manos para que el negocio avance. "Si hay que bajar al barro, bajas el primero", reconoció.

Otro perfil es el de quienes, mientras el equipo desconecta, siguen con la cabeza activa, buscando la solución a un problema que nadie más detecta. Por último, mencionó la presión de quienes se juegan el patrimonio y el futuro de la empresa.

Según él, es clave perfeccionar la técnica, pues "cualquier habilidad operativa está a un curso de distancia. El conocimiento hoy en día es una mercancía". Por otra parte, manifestó que "las ganas de ganar y la resiliencia vienen de serie".

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"Si una persona no trae esa chispa de casa, por mucho que le pagues, no se la vas a poder inyectar", argumentó en su cuenta de Instagram,

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