Aviso de la economista Esmeralda Gómez: por qué desaconseja invertir en planes de pensiones en 2026

Cuando recibimos un importe elevado de dinero, lo más habitual es pensar qué hacemos con él y cómo lo invertimos. Sin embargo, la matemática y economista Esmeralda Gómez lanza un aviso claro a quienes confían en determinados productos financieros para asegurar su futuro: "los planes de pensiones son un producto engañoso, y cuando lo rescatas, pagas impuestos por todo y te quedas sin liquidez.

Conocida experta en salud financiera, Esmeralda insiste en que el problema no es únicamente la rentabilidad, también la fiscalidad y la falta de disponibilidad de dinero. Al rescatar el plan, el capital acumulado tributa como rendimiento del trabajo, lo que puede elevar la factura fiscal de forma considerable.

La salud financiera se entrena: gestionar es fundamental

Gómez defiende que la estabilidad económica no depende únicamente de cuánto se gana, sino de cómo se gestiona. Para ella, la clave es mantener un patrimonio neto creciente evitando deudas innecesarias, especialmente aquellas a financiar consumo.

También advierte sobre el uso indiscriminado de tarjetas de crédito y las compras aplazadas, incluso si se ofrecen al 0% de interés: "el problema no es solo el coste, es el hábito", sostiene.

¿Qué hacemos entonces con los ahorros?

En una entrevista concedida a Men's Health, ante la pregunta de qué hacer con 60.000 euros ahorrados, su respuesta es clara: diversificar y priorizar la liquidez. Recomienda que nos formemos antes de invertir y no destinar dinero a productos que no se comprendan.

Entre las opciones que menciona están los fondos de inversión, la renta variable, metales preciosos como el oro físico e incluso explorar el funcionamiento de la tecnología blockchain, siempre desde el conocimiento.

No inviertas dinero en algo que no entiendes: la verdadera libertad financiera no depende del sistema, sino de la educación y disciplina personal.