Aviso de la DGT: los patinetes eléctricos necesitarán este certificado para poder circular

Los patinetes eléctricos se han convertido en una alternativa barata, sostenible y fácil de usar para muchos ciudadanos, que los escogen cuando tiene que moverse por la ciudad. Los vehículos de movilidad personal (VMP) están triunfando entre los más jóvenes, y aunque parezca que no, también tienen su propia regulación. Por eso, la Dirección General de Tráfico (DGT) obliga a que todos los modelos tengan este certificado en 2027.

Hasta hace no muchos años, los VMP se vendían sin control, lo que obligó a la DGT a tomar cartas en el asunto para proteger la seguridad vial. Muchos patinetes estaban modificados para tener velocidades superiores a las permitidas. Así, se veía a muchos jóvenes corriendo por las aceras. Para proteger tanto a peatones como a propietarios de VMP, se aprobaron una serie de normas para adaptar su movilidad al tránsito diario de una ciudad. Una de ellas incluye la certificación oficial de los patinetes eléctricos para que cumplan la regulación de la DGT.

Así es el reglamento de los VMP

Desde el 22 de enero de 2024, en España solo se pueden vender modelos que cuenten con el certificado oficial de la DGT que están establecidos en la lista oficial. Esta medida, recogida en el Manual de características de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), pretende mejorar la seguridad vial, proteger a los conductores y garantizar que los productos que llegan al mercado cumplan unos estándares mínimos de calidad y durabilidad.

Tráfico recomienda consultar el listado actualizado de marcas y modelos homologados en su web para evitar adquirir un vehículo que no cumpla la normativa.

Además, en 2022 se publicó en el BOE un manual técnico que describe una serie de requisitos que deben cumplir los VMP para poder recibir la certificación:

Velocidad : no podrán superar los 25 km/h . Además, deberán incluir sistemas antimanipulación y una pantalla o indicador visible con información sobre la velocidad y el nivel de batería.

: no podrán superar los . Además, deberán incluir sistemas antimanipulación y una pantalla o indicador visible con información sobre la velocidad y el nivel de batería. Frenos : todos deberán contar con dos sistemas independientes , capaces de garantizar una desaceleración mínima de 3,5 m/s². En los modelos de más de dos ruedas será obligatorio también un freno de estacionamiento.

: todos deberán contar con , capaces de garantizar una desaceleración mínima de 3,5 m/s². En los modelos de más de dos ruedas será obligatorio también un freno de estacionamiento. Visibilidad : los VMP deberán estar equipados con catadióptricos delanteros, laterales y traseros, además de luces de freno. En el caso de los patinetes de carga, se exigirán intermitentes, retrovisores y sistemas reflectantes adicionales.

: los VMP deberán estar equipados con catadióptricos delanteros, laterales y traseros, además de luces de freno. En el caso de los patinetes de carga, se exigirán intermitentes, retrovisores y sistemas reflectantes adicionales. Avisador acústico : todos los patinetes deberán contar con un timbre o dispositivo similar. Los de mercancías, además, con avisador de marcha atrás.

: todos los patinetes deberán contar con un timbre o dispositivo similar. Los de mercancías, además, con avisador de marcha atrás. Estacionamiento : los modelos de dos ruedas tendrán que incorporar pata de cabra o caballete para evitar que queden tirados en la vía pública.

: los modelos de dos ruedas tendrán que incorporar pata de cabra o caballete para evitar que queden tirados en la vía pública. Ruedas : se fija un diámetro mínimo de 203,2 mm y la obligación de que tengan superficie rugosa para mejorar la adherencia.

: se fija un diámetro mínimo de y la obligación de que tengan superficie rugosa para mejorar la adherencia. Plegado seguro : será obligatorio un sistema de doble seguridad para evitar aperturas accidentales al transportarlos.

: será obligatorio un sistema de doble seguridad para evitar aperturas accidentales al transportarlos. Identificación: cada patinete deberá contar con un marcaje único y permanente con datos clave como el número de serie, año de fabricación, marca y modelo. También se establece un espacio específico para la colocación de etiquetas de registro.

Además de estas condiciones, la DGT exige que los VMP acrediten pruebas de resistencia estructural, protección de la batería ante altas temperaturas, superficies antideslizantes y compatibilidad electromagnética.

La aplicación de la normativa contempla dos plazos:

Desde enero de 2024, solo podrán venderse patinetes eléctricos certificados. Sin embargo, aquellos adquiridos antes podrán seguir circulando durante un periodo transitorio.

solo podrán venderse patinetes eléctricos certificados. Sin embargo, aquellos adquiridos antes podrán seguir circulando durante un periodo transitorio. A partir del 22 de enero de 2027 será cuando únicamente podrán usarse en vías públicas los modelos que cuenten con el sello de homologación oficial.

Con esta medida, la DGT busca asegurar la convivencia entre conductores y peatones.