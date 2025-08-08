Aviso a todos los conductores: esta es la nueva ciberestafa que se hace pasar por la DGT

Los conductores enfrentan un nuevo riesgo, aunque en esta ocasión no está relacionado con las carreteras. Miles de personas están siendo víctimas de multas fraudulentas que se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico (DGT), con el objetivo de estafar dinero a quienes caen en el engaño. Numerosos usuarios han advertido sobre este peligro a través de las redes sociales.

Este modo de estafa es conocido como 'phishing'. Esta técnica de fraude digital es una de las más utilizadas por los ciberdelincuentes para engañar a las personas y hacer que expongan su información personal o confidencial, como contraseñas, números de tarjetas de crédito, datos bancarios o credenciales de acceso a cuentas.

Estos timos suelen incluir enlaces llevan a una página que parece auténtica, pero en realidad está controlada por un estafador. Sin embargo, lo que se ha usado en esta ocasión son códigos QR que te dirigen a una supuesta página web de la DGT donde tienes que introducir tu número de tarjeta de crédito, el nombre del titular, la fecha de caducidad y el CCV.

Después de haber escrito y enviado todo lo que te solicitaban, no has tenido que pagar ninguna multa, ya que esta no existía. Sin embargo, los estafadores ahora tienen acceso a todos los datos de tu tarjeta de crédito y pueden hacer con ellos lo que quieran.

Si crees que has podido ser víctima de un delito de este tipo, la policía recomienda cancelar de inmediato esta tarjeta y que contactes con tu banco para informarles de lo sucedido y solicitar una nueva.

Además, puedes activar alertas de transacciones para monitorear cualquier movimiento sospechoso. Es muy importante que presentes una denuncia ante la Guardia Civil, proporcionando todos los detalles posibles sobre el incidente. Esto ayudará a las autoridades a investigar y prevenir futuros casos similares. Finalmente, revisa tus cuentas regularmente para asegurarte de que no se realicen cargos no autorizados.

Un delito cada vez más extendido

Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se presentaron 427.448 denuncias por fraude informático, un 27 % más que en 2022. Estos datos repuntan conforme pasa el tiempo, porque solo en el primer semestre de 2024 se denunciaron aproximadamente 211 294 estafas informáticas.

Un estudio de Eset recoge que entre diciembre de 2024 y junio de 2025, España fue el segundo país del mundo con mayor número de ciberamenazas detectadas, y el phishing fue la amenaza más común, representando cerca del 20 % del total.