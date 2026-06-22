Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça - Valencia Basket directoMessiPróximo partido Barça ValenciaMáximos goleadores MundialMundial DirectoMercado Fichajes hoyHarry KaneIñaki PeñaAlexia PutellasEl Pozo - BarçaJuan del ValFrancia IrakMáximos goleadores EspañaQué necesita EspañaLey de Propiedad HorizontalEliminados MundialDónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaGrupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

Aviso a los conductores con coches con matrículas "L" y "M" tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil

Es una medida crucial para la seguridad vial

La DGT se pone seria y multa con 200 euros al motorista por no poner el distintivo v-19 en la moto: la guardia civil vigila a los conductores

La DGT se pone seria y multa con 200 euros al motorista por no poner el distintivo v-19 en la moto: la guardia civil vigila a los conductores / Candela Rodríguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manuel Riu

Los turismos y motos matriculados en 2022 deben pasar su primera ITV en 2026 al cumplir cuatro años, afectando principalmente a matrículas entre LVV y MDF. El calendario aproximado es: enero (LVV-LWD), marzo (LWR-LXD), junio (LYJ-LYZ), septiembre (LZZ-MBN), diciembre (MCR-MDF).

En un comunicado, la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid, AEMA-ITV, ha recordado que la ITV (cuya etiqueta es la v-19) es una medida crucial para la seguridad vial ya que con ella se garantiza que el vehículo se encuentra en condiciones óptimas para circular de manera segura y cumplir con los estándares medioambientales establecidos.

Las matrículas españolas entran en una nueva fase: así evolucionan y qué significan para los conductores

Las matrículas españolas entran en una nueva fase: así evolucionan y qué significan para los conductores / Archivo

En el caso de los turismos, la primera vez que deben someterse a una inspección técnica es a los cuatro años desde su fecha de matriculación. Desde entonces hasta los 10 años, se ha de realizarse de forma bienal, y a partir de esta fecha, de forma anual. Esta frecuencia es obligatoria incluso cuando no se utilice el vehículo.

Se trata de una inspección, además, considerada "clave" para reducir los riesgos en las vías públicas, ya que detecta fallos mecánicos o de seguridad antes de que puedan provocar un siniestro vial. Si todos los vehículos que no pasan la ITV obligatoria lo hicieran, se podrían salvar adicionalmente 353 vidas al año, según AEMA-ITV.

El precio medio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad de Madrid es de 34,20 euros, una de las regiones más baratas, frente a los 43,75 euros de promedio en el conjunto de España, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Los precios varían en hasta 29 euros en función de la comunidad autónoma y el tipo de vehículo. Las inspecciones más caras tienen lugar en las regiones de Ceuta, País Vasco y Cantabria, con un precio superior a los 53 euros, quince euros más caras que en las comunidades más baratas, que son Andalucía, Extremadura y Madrid.

Los precios, señala el informe, también pueden variar según el tipo de motorización, de manera que los más baratos son las de los coches eléctricos, inferior siempre a cuarenta euros, mientras que en los coches con motor de gasolina y los híbridos el coste de la inspección es de 44 y 51 euros, respectivamente.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el precio medio para un coche de gasolina (43,75 de promedio en España) o un eléctrico (39,89 en el conjunto del país) es de 34,20 euros y de 42,73 para un diesel (50,71 a nivel nacional). En el caso de las motocicletas el coste es de 36,45 euros (27,88 en el conjunto del país).

Noticias relacionadas

Esta variación de precios, según la OCU, se debe al tipo de titularidad que tenga la estación de la ITV, cuyo modelo suele ser de concesión a entes públicos y empresas privadas, aunque también hay concesiones únicamente privadas-como en Castilla y León, Madrid y Murcia- y de titularidad pública, como en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Giorgina Uzcategui (30 años), exmujer de Topuria, desvela el motivo de la ruptura: 'A veces pensamos que amar es quedarse a cualquier costo; el acto más difícil es dar un paso atrás
  2. Ya es oficial: el Gobierno cambia las normas para que los autónomos cobren el paro al cierre de su negocio
  3. Un youtuber rompe su silencio sobre la polémica fiesta de Lamine Yamal: 'Yo estaba pensando: '¿Qué hago aquí?'
  4. Gonzalo Bernardos, economista: 'Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo
  5. Félix García muestra la reforma del baño que multiplica el espacio sin ampliar metros
  6. El BOE lo confirma: la Seguridad Social reconoce la baja laboral con el 100% del salario para los trabajadores que sean donantes
  7. La confesión de Iker Jiménez sobre la entrevista con Florentino Pérez: "Se sentó sin saber..."
  8. Georgina Rodríguez explota por lo que está sucediendo en la selección portuguesa

Ni acoso ni vulneración de derechos: la Justicia aclara cuándo puedes irte con indemnización de tu trabajo

Ni acoso ni vulneración de derechos: la Justicia aclara cuándo puedes irte con indemnización de tu trabajo

Aviso a los conductores con coches con matrículas "L" y "M" tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil

Aviso a los conductores con coches con matrículas "L" y "M" tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 22 de junio de 2026

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 22 de junio de 2026

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 22 de junio de 2026

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 22 de junio de 2026

Los nutricionistas coinciden: "Los hidratos por la noche son buenos. Si acabas con la barriga llena se duerme mejor"

Los nutricionistas coinciden: "Los hidratos por la noche son buenos. Si acabas con la barriga llena se duerme mejor"

Julio A. Romero, arquitecto, sobre cómo combatir el calor por la noche: "Es más efectivo un toldo que una cortina"

Julio A. Romero, arquitecto, sobre cómo combatir el calor por la noche: "Es más efectivo un toldo que una cortina"

Un experto en jubilación explica cómo aumentar la pensión hasta 350 euros al mes

Un experto en jubilación explica cómo aumentar la pensión hasta 350 euros al mes

Adiós a la TDT para siempre en España: más del 30% de las televisiones no están preparadas para el cambio teconológico confirmado por el BOE

Adiós a la TDT para siempre en España: más del 30% de las televisiones no están preparadas para el cambio teconológico confirmado por el BOE