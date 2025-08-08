Aviso de la Agencia Tributaria: Hacienda multará las transferencias entre familiares que superen esta cantidad

Hacienda ha endurecido la vigilancia sobre las transferencias bancarias entre particulares, especialmente las que se producen entre familiares.

Con esta medida, la Agencia Tributaria busca reforzar el control sobre posibles donaciones encubiertas y prevenir fraudes fiscales. Por esta razón, si sueles enviar o recibir dinero de tus padres, de tus abuelos o de tus tíos, es importante que conozcas los nuevos límites y sus implicaciones.

Los bancos están obligados a informar automáticamente a la Agencia Tributaria de cualquier transferencia que supere los 3.000 euros. A partir de esa cantidad, aunque el dinero provenga de un familiar, la Administración puede pedir aclaraciones o documentación que justifique el origen y el destino del ingreso.

Además, si la transferencia supera los 6.000 euros, los mecanismos de control se vuelven más estrictos. En ese caso, la Agencia Tributaria puede considerar el movimiento como una donación encubierta, y exigir al receptor que tribute por el impuesto de donaciones, que varía según la comunidad autónoma y el grado de parentesco.

Las multas por no declarar doblan la cantidad de la transferencia

Las consecuencias de no declarar una donación son muy costosas. Las sanciones de Hacienda por no liquidar el impuesto de donaciones pueden oscilar entre el 50 % y el 150 % de la cantidad no tributada, en función de la gravedad de la infracción y si se considera leve, grave o muy grave. Además, el receptor también deberá abonar los intereses de demora correspondientes.

En un TikTok, la creadora de contenido especializada en finanzas personales, María Pozo, advierte: "Si envías o recibes dinero entre familiares, infórmate bien. No hacerlo puede acarrearte sanciones inesperadas". La especialista, como se menciona anteriormente, recuerda que:

Si la transferencia supera los 3.000 euros , el banco la reportará automáticamente a Hacienda .

, . Si el importe supera los 6.000 euros, Hacienda puede abrir un expediente, ya que podría considerarse una donación. En ese caso, estarías obligado a tributar por ella.

La recomendación de los expertos es clara: consultar siempre con un asesor fiscal antes de realizar transferencias importantes entre familiares, incluso si se trata de una ayuda puntual. De este modo evitarás que Hacienda te multe por ayudar a tu hijo a llegar a fin de mes.