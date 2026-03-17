TIEMPO
El aviso de la AEMET: "Rachas de viento muy fuertes en estas zonas de España"
El organismo público ha compartido la predicción meteorológica a través de sus canales de comunicación
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".
Esta mañana, el ente público ha compartido la predicción meteorológica a través de sus canales de comunicación. "Se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en la Península y Baleares dominada por las altas presiones, con cielos despejados, salvo intervalos dispersos de nubosidad baja matinal en Galicia, Cantábrico, alto Ebro, Estrecho y puntos del Mediterráneo, y con la entrada de nubes medias y altas en el sudoeste península".
Sin embargo, la situación será distinta en Canarias por el acercamiento de una DANA: "Dejará cielos nubosos y chubascos ocasionales en las islas montañosas, sin descartar alguna tormenta y algún chubasco localmente fuerte en las islas más occidentales, donde podrán ser en forma de nieve en cumbres".
Respecto a las temperaturas máximas, el organismo público señala que "ascenderán de manera generalizada en la Península y Baleares, notablemente en regiones del Cantábrico oriental, este del Sistema Central y Pirineo".
"Las mínimas ascenderán en los principales entornos de montaña, así como en Galicia, Estrecho y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, con ascensos notables en el Pirineo y cumbres del Sistema Central e Ibérico", informa la AEMET en su página web.
El organismo público comenta que "soplará viento moderado del norte en Ampurdán y este de Baleares, amainando y rolando a este, con viento flojo de norte rolando a oeste moderado en Canarias con alguna racha muy fuerte en zonas expuestas".
Las zonas más afectadas serán Cádiz, el Estrecho y las sierras aledañas, donde se esperan rachas de viento muy fuertes que podrían superar los 70 km/h.
La predicción para el fin de semana
Se prevé que a partir del viernes haya chubascos en el suroeste peninsular, así como en la Península Ibérica y Baleares. En cambio, el domingo, los chubascos serán más probables en el este peninsular y en Baleares, pudiendo alcanzar acumulaciones importantes de forma local.
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