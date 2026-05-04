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SOCIEDAD

El avión que transportaba a Pedro Sánchez aterrizó de emergencia en Turquía

El Airbus A310 que transportaba a Pedro Sánchez a Ereván tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Ankara el domingo por un problema técnico

Pedro Sánchez se sube al avión rumbo a Armenia

Pedro Sánchez se sube al avión rumbo a Armenia / EFE

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

En la mañana de este lunes, el avión que trasladaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia Armenia tenía previsto retomar su trayecto después de haber efectuado un aterrizaje de emergencia en Turquía el día anterior debido a un problema técnico.

La aeronave, un Airbus A310 en el que viajaba Sánchez junto a su equipo, despegó desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, poco antes de las cuatro de la tarde del domingo con destino a Ereván. Allí se celebra una reunión que congrega a casi cincuenta dirigentes europeos dentro del marco de la Comunidad Política Europea.

Aterrizaje en Ankara

Durante el vuelo se detectó una incidencia técnica que, aunque fue considerada menor por fuentes gubernamentales, obligó a seguir los protocolos de seguridad establecidos. Como resultado, el avión tuvo que aterrizar en Ankara, donde la delegación pasó la noche antes de continuar su viaje a primera hora del lunes.

Este contratiempo provocó que el presidente llegara más tarde de lo previsto a la cumbre. Aun así, se esperaba que pudiera participar tanto en la sesión plenaria como en una mesa redonda centrada en la resiliencia democrática y las amenazas híbridas, copresidida por Francia y Moldavia.

No es la primera vez que un problema técnico afecta a los desplazamientos oficiales del mandatario. El pasado 4 de septiembre, otro avión oficial, un Falcon, tuvo que regresar a mitad de trayecto cuando Sánchez se dirigía a París para asistir a una reunión internacional relacionada con Ucrania.

Según la Secretaría de Estado de Comunicación, la decisión de aterrizar en Turquía se tomó de forma preventiva. Aunque no se detallaron las causas exactas del fallo, se insistió en que los procedimientos de seguridad funcionaron correctamente y garantizaron la integridad de todos los pasajeros.

Una reunión importante

Durante la noche, se movilizó un avión alternativo como medida de respaldo, aunque finalmente no fue necesario utilizarlo. Una vez solucionado el problema, el propio Airbus continuó el viaje hacia Armenia, siguiendo los protocolos habituales en este tipo de situaciones.

Noticias relacionadas y más

El incidente también tiene un matiz geopolítico, dado que Turquía y Armenia mantienen tensiones históricas. A pesar del retraso, Sánchez pudo integrarse en la agenda del encuentro, que busca reforzar la cooperación entre países europeos en un contexto de desafíos comunes en materia de seguridad, energía y estabilidad política.

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