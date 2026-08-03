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Premier League

Así es el avión de 300 millones y 100 camas en el que viaja el Chelsea durante su pretemporada

Los de Xabi Alonso viajan por el mundo con una espectacular aeronave y se preparan para el inicio de la liga inglesa a finales de agosto

El Chelsea rompe la hucha con su avión durante la pretemporada.

El Chelsea rompe la hucha con su avión durante la pretemporada. / SPORT

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Pol Langa

Pol Langa

La Premier League es una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor, y sus equipos son conocidos por todo el mundo. Por eso, en Inglaterra se pueden permitir lujos que son sencillamente un sueño para el resto de equipos en otros países, como pagar precios estratosféricos por futbolistas, muchas veces por encima de los 100 millones.

Uno de los que suele estar en la pomada de los clubes con mayor gasto en cada mercado es el Chelsea. El club londinense lleva ya 388 millones invertidos en nuevos jugadores que se pondrán esta temporada a las órdenes de Xabi Alonso, flamante nuevo entrenador, con nombres como el joven mediocentro argentino Valentín Barco (40 millones) o el nombre estrella, Morgan Rogers, pescado del Aston Villa por 138 millones de euros.

Palmer y Adarabioyo en el avión Airbus A340 300.

Palmer y Adarabioyo en el avión Airbus A340 300. / Chelsea

Queda claro que el gasto no es un problema para un club que lleva más de 1.000 millones de euros de gasto en los últimos tres años.

Ahora, pese a estar solo en la pretemporada, los 'blues' no se están de nada para completar su preparación y cumplir con los compromisos por el mundo. Concretamente, se enfrentaron al Western Sydney Wanderers y al Tottenham en Australia, con victoria y derrota, respectivamente.

Los asientos se convierten en cómodas camas para los futbolistas.

Los asientos se convierten en cómodas camas para los futbolistas. / Airx.aero

Para llegar al otro lado del mundo, el club propiedad del fondo de inversión estadounidense Clearlake Capital, decidió fletar un superavión de 300 millones de euros con todo tipo de comodidades para que los futbolistas ni siquiera sintieran un viaje de 25.000 kilómetros.

Para ello, todos y cada uno de los 100 asientos con los que va equipado el Airbus A340 300 son completamente convertibles en camas, además de contar con hasta una sala de estar elegante.

El Airbus A340 300 tiene incluso una espaciosa sala de estar para la comodidad absoluta.

El Airbus A340 300 tiene incluso una espaciosa sala de estar para la comodidad absoluta. / Airx.aero

Puede volar durante 16 horas sin escalas y el coste de alquilar el avión para el viaje entre Australia y Hong Kong del fin de semana es de unos 466.000 euros, una migaja en comparación con los más de 300 millones que costaría comprar una aeronave así -casi como una ventana veraniega de fichajes en Stamford Bridge-.

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Sin embargo, podrían seguir usando el avión para el resto de compromisos de este mes de agosto, a la espera del comienzo de la competición inglesa, el lunes 24 ante el Fulham de Álvaro Arbeloa.

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