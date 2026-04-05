Se avecina un episodio de dana con precipitaciones que podrían alcanzar los 50 l/m²: así lo refleja la última actualización del modelo europeo

Los pronósticos empiezan a alinearse ante un nuevo episodio de inestabilidad que podría notarse a partir de la próxima semana. Todo apunta a que el martes una vaguada de aire frío se descolgará por el noroeste peninsular, arrastrando un frente bastante activo.

Ya el miércoles, ese sistema podría aislarse y dar lugar a una DANA que se movería en torno al entorno del Estrecho durante varios días. Si finalmente se coloca en esa zona, el escenario favorecería lluvias intensas y tormentas en buena parte del litoral mediterráneo, sobre todo si entran vientos de levante que carguen de humedad la atmósfera.

El tiempo nuevamente se hace inestable

Sin embargo, el guion no está cerrado. En las últimas salidas, el modelo europeo ha desplazado esa bolsa de aire frío más hacia el oeste, situándola frente a Portugal y, posteriormente, entre el Golfo de Cádiz y Canarias.

De confirmarse ese cambio, el protagonismo pasaría al archipiélago canario, que volvería a estar bajo condiciones adversas, mientras que en la Península dominarían temperaturas más elevadas e incluso podría aparecer calima en varias zonas.

Lluvia / Ramón Gutiérrez

Y es que las primeras lluvias asociadas al acercamiento de la vaguada llegarían a últimas horas del lunes al extremo occidental peninsular. El martes tendría lugar la transición de vaguada a dana, con un extenso frente de lluvias y tormentas en Portugal y la vertiente atlántica peninsular.

Se esperan lluvias que dejarán entre 10 y 25 l/m² en buena parte de Galicia, el oeste de la meseta norte, Extremadura y el extremo occidental de Andalucía, con especial incidencia en zonas de Huelva y Sevilla.

En el norte de Cáceres los acumulados podrían ser más destacados, alcanzando puntualmente hasta 40 l/m² a lo largo del día, sobre todo en áreas próximas a la Sierra de Gredos. Por lo que evidentemente, la cosa pinta realmente inestable de cara a la próxima semana.