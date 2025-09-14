¿Se avecina un cambio de tiempo? El Meteocat avisa de lluvias en Barcelona

Mañana estaremos ya a mediados del mes de septiembre y eso significa que poco a poco, el verano empieza a terminarse y la llegada del otoño se encuentra mucho más cerca, siendo esta el próximo 22 de septiembre a las 20:19 horas.

Eso quiere decir que el tiempo cada vez será más inestable y poco a poco lo estamos empezando a ver en Catalunya, donde el tiempo lleva siendo bastante irregular estos días atrás, aunque este domingo parece que no será distinto al resto.

A lo largo de la mañana la nubosidad irá menguando y quedará restringida al litoral y prelitoral sur y central. A partir de mediodía crecerán nubarrones en la mitad sur del prelitoral y en el interior del cuadrante noreste que dejarán el cielo medio nublado, incluso muy nublado, en estos sectores, así como sus alrededores.

Hasta la mañana se esperan algunos chubascos en el extremo sur. Por la tarde son probables algunos chubascos locales en el Pirineo y Prepirineo oriental, mientras que no se descartan en el prelitoral sur. Serán de intensidad entre débil, aunque durante la mañana localmente serán fuertes en el extremo sur.

Se acumularán cantidades de precipitación entre escasas y poco abundantes, localmente abundantes en el extremo sur. Por otro lado, la temperatura máxima subirá moderadamente en la mitad norte, mientras que será similar, aunque podrá ser ligeramente menor en la mitad sur del litoral y prelitoral.

La visibilidad será regular hasta primeras horas de la mañana, sobre todo en zonas elevadas. A lo largo de la mañana tenderá a mejorar, salvo en las zonas más elevadas de la mitad sur del litoral y prelitoral. En el resto tenderá a quedar buena.

Para finalizar, durante las horas centrales de la jornada el viento soplará entre flojo y moderado de componentes sur y este en el litoral y prelitoral, y de componente oeste en el resto. Durante el resto de la jornada, el viento será flojo y de dirección variable, salvo la mitad sur del litoral donde soplará de componente este flojo de madrugada.