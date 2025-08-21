Suscripción

Avance del capítulo de 'Valle salvaje' de hoy, jueves 21 de agosto

La serie se emite de lunes a viernes a las 17:20 horas

Adriana lucha por lo que es suyo

Emma Ferrara

'Valle Salvaje' es una serie de televisión española ambientada en el año 1763. La ficción se estrenó el pasado miércoles 18 de septiembre a las 22:50 horas. Sin embargo, los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 17:20 horas en TVE.

La serie trata la historia de Adriana, una mujer valiente y leal a su familia que sufre un inesperado revés cuando recibe un duro golpe: su padre ha fallecido y, en consecuencia de un pacto firmado en secreto, deberá viajar desde la Villa de Madrid hasta Valle Salvaje, en el norte de España, para casarse con un desconocido.

En el hogar de la familia de su prometido será tratada como una esclava y estará condenada a una vida sin esperanza. No obstante, vivirá un amor clandestino con el que resulta ser el hermano de su prometido y descubrirá la identidad del asesino de su padre, fruto de una traición familiar.

En el capítulo de hoy, Victoria enferma de gravedad tras la revelación que el duque le hace sobre Adriana. Leonardo trata de que Bárbara le perdone y esta recibe también la visita de Amanda, que quiere saber qué le ha hecho su hijo.

Por último, ha llegado la hora de que Bernardo afronte su destino.

